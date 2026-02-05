被前白委比較「活力與戰力」 李四川僅用8字回應就走人

年底九合一選舉升溫，國民黨新北市長人選至今未定。台北市副市長李四川今日出席北市都委會時，媒體問及近日是否有與新北市副市長劉和然碰面？李四川僅表示尊重黨部安排。（孫敬攝）

年底九合一選舉升溫，國民黨新北市長人選至今未定。台北市副市長李四川今日出席北市都委會時，媒體問及近日是否有與新北市副市長劉和然碰面？李四川僅表示尊重黨部安排。

媒體追問，民眾黨主席黃國昌近日接受專訪表示，他自認比李四川更有活力與幹勁，還更懂如何對付民進黨，李四川對此有何看法？

李四川回應，他想每個人都有個人的特色，「當然國昌主席大概的優點，值得我去學習」，隨後表示謝謝便離去，未回應辭職時間等問題。

