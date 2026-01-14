被割韭菜？中環賣263張奇鋐 慘賠逾372萬

▲中環今日公告，處分263張散熱股奇鋐，處分損失金額超過372萬元。（圖／記者林奇攝）

[NOWnews今日新聞] 被割韭菜了？光學媒體市場龍頭中環今（14）日公告，處分263張散熱股奇鋐，每股價格為1248.01元，處分損失金額超過372萬元。消息一出，也引發網友議論，戲稱「投資奇鋐還能賠錢真不簡單」，也表示停損散熱股無法理解。

中環發布重訊表示，自去年9月24日至今年1月14日期間，處置263000股奇鋐，每股價格1248.01元，交易總金額達3億2822萬7784元，處分損失372萬7155元。而到目前為止，中環還持有40張奇鋐，金額5658萬770元。

消息也引發社群網友議論，有網友表示，「這檔能做到賠錢不簡單」、更不解為何停損奇鋐，表示「哪有人在停損奇鋐的」，還有網友驚嘆，「狂啊，賠錢。」

據了解，中環以製造光碟為本業，並成功轉型為科技、娛樂與生活多元化控股集團的公司，主要業務包含全球領先的儲存媒體（光碟、SSD）、電子品牌代理（Verbatim）、影視內容投資與發行（威秀影城、得利影視）、文創餐飲（陽明山美軍宿舍群），近年更布局AI、半導體，打造科技與生活雙引擎的事業體，中環從傳統製造業，轉型為橫跨電子品牌、娛樂內容、文化創意與新興科技的國際化集團。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

