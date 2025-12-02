被劉寶傑批「不理解台灣人的無奈」 翁履中回應了

資深媒體人劉寶傑近日主張，兩岸不是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦，旅美學者翁履中認為，如果一中憲法是痛苦那就修憲，都要為台獨而戰卻不敢改憲法，就是玩假的，對此，劉今（2）日再度回應，批評翁履中「不理解台灣人的無奈」，而翁則表示「感謝指教！台灣需要的，是更多的對話而非炸藥」。

劉寶傑11月30日在《上報》投稿，引述電影《教父》台詞，對於前總統馬英九主張憲法就是一中、一國兩區，他除認為，這根本是把台灣人的痛苦當成要害，更主張，現在誰主張一中、兩岸是內政問題，誰就正在為大陸攻台掃除路障。而翁履中則在昨天的直播中直言，自己不能接受「憲法是台灣人民的痛苦」，都要台獨、戰爭了，但不敢修憲？既然憲法是災難又是痛苦，那就修憲，否則就是玩假的，他更質疑，這篇文章是告訴大家憲法很糟糕，又不能改，所以不用遵守？

廣告 廣告

而在今天，劉寶傑再度於《上報》投稿，稱雖然現在還有高喊台獨的聲浪，但已無足輕重，所以此時再用台獨扣帽子，不是昧於現實的無知，就是刻意扭曲的惡意。他指出，大陸對台虎視眈眈，台灣要生存，就不得不小心翼翼、不激怒大陸，但也不能事事順從，步步退讓，最後變成對方囊中之物，為何不能修憲，「任何一個在台灣的人都知道他說不出的苦，但翁履中不知道」。

而對於劉寶傑的說法，翁履中今天在臉書發文回應，自己當然理解台灣在國際現實下的艱難，但也始終認為，「無奈」與「痛苦」這些情緒性的形容詞，不能成為面對憲政體制矛盾時的擋箭牌。他強調，自己的邏輯很簡單也很務實：大家不修憲（推動法理台獨），是因為心裡知道「不能修憲」，知道不能修憲，是因為擔心「會打仗」，既然擔心會打仗而選擇不修憲，維持現狀，那麼在行動上就應該要有相應的戰略邏輯。

翁履中指出，自己強調的「務實」正是希望台灣能看清，如果選擇不修憲以避戰，就要有避戰的智慧；如果選擇強硬，那就要有不惜一戰的實力與準備，既不修憲又想逞強，這才是最危險的。「至於被寶傑兄點名，我真的是何德何能」，翁履中直言，說穿了，不過就是意見不同，所以認為自己講的話不中聽，立場不夠「正確」，但真的有必要產生這麼大的仇恨？

最後，翁履中表示，政治評論不是為了贏過誰，也從不是為了流量，而是雞婆地想幫台灣找出路，他感謝劉寶傑的指教，讓這個議題有機會被更多人思考，希望在硝煙散去後能留下一點冷靜的空間，想想台灣真正的下一步該怎麼走。

【看原文連結】