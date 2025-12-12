被助理嗆收割！堅稱「掌聲很多」 張啓楷狂罵民進黨：陳玉珍有釋出善意

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委陳玉珍要修法將助理費除罪化，公費助理補助費直接交由立委統籌運用，且「免檢據核銷」，助理工會今（12）日到立法院門口抗議，要求陳玉珍撤案，民眾黨立委張啓楷也現身，甚至還站C位，讓現場助理們爆氣開嗆他「愛收割」。但張啓楷稍早在民眾黨團記者會卻痛罵民進黨，說自己掌聲很多，民進黨立委一個都沒來，「還敢在那邊嗆聲什麼叫我去收割！你們有尊重照顧助理嘛！」接著還稱陳玉珍有釋出善意。

助理工會今天在立法院抗議，張啓楷也現身發言，稱公費助理制度的建立，當時身為記者的他都有參與。但卻遭在場助理們質疑為何助理抗議，立委可以站「C位」？是否支持撤案，「民眾黨有沒有要譴責劉書彬」、「民眾黨收割仔」，張啓楷則面向助理大喊數聲「共同努力」，但被助理們集體大罵「愛收割」。

然而，張啓楷隨後在民眾黨團記者會被問到此事，他堅稱，特別去關心國會助理朋友，絕大多數朋友都說謝謝他，只有少數他聽到聲音喊說什麼收割、兩面手法，「記者用嗆聲這個字眼，我聽到是肯定吧！」

張啓楷不滿說，說是收割，那就肯定去是對的，支持他們是對的，訴求公費助理制度化都是對的，「掌聲很多啊！」張啓楷狂嗆，「我更要問你們說我去收割，你們民進黨立委為什麼一個都不見了，民進黨立委跑去哪裡？你們都知道我去是對的，民進黨立委躲去什麼地方？」他痛罵民進黨立委不支持，還調皮搗蛋、扯後腿。

接著，張啓楷又再度提到自己當記者跑立法院新聞時的歷史，說推動國會助理制度化是美好的記憶，稱自己今天一定要去，因為助理的訴求跟民眾黨訴求一樣，絕大多數民眾認為是對的。然後，他又繼續狂罵民進黨，說民進黨立委一個都沒來，「還敢在那邊嗆聲什麼叫我去收割！你們有尊重照顧助理嘛！」

張啓楷說，民眾黨態度就是公費一定公用，助理一定要制度化，民眾黨有自己的版本。他還稱，「陳玉珍有釋出善意欸！」工會新聞稿清清楚楚，陳玉珍已經跟他們聯絡了，活動完後團隊會到陳玉珍辦公室坐下來好好討論，是往好的方向在走，可以保證助理權益。

張啓楷狂轟，往好的方向走，在解決問題，「民進黨還有某些綠媒，你們到底在幹什麼啦！你們有沒有要幫助理解決問題？還是在製造問題」。他罵完後還說自己不想講太重，是往好的方向走，工會代表可能正在陳玉珍辦公室討論，相信會提出好的方案，民眾黨很多助理也有去連署，支持的人很多，這是不分黨派，不要扯助理後腿。而張啓楷痛罵民進黨的過程中，一旁的民眾黨主席黃國昌也數度露出笑容。

