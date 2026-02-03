被動元件價漲聲又響起 國巨、華新科現貨及合約價有望上揚

被動元件價漲聲又響起。示意圖。圖／聯合報系資料照片

被動元件再次「漲聲響起」，繼去年的鉭電容、今年的晶片電阻與磁珠陸續漲價後，市場用量最大的積層陶瓷電容（MLCC）接棒調升報價，近期中國大陸通路端已陸續上調MLCC現貨價，調幅上看兩成，業界評估國巨（2327）、華新科（2492）現貨價有望跟進調升，後續合約價也將漲價。

隨著鉭電容、晶片電阻、磁珠、MLCC等四大被動元件廠主力產品線全數漲價，業界看好挹注相關廠商後市可期，台廠中，國巨為產業龍頭，掌握所有產品線，份額也最大，將優先受惠。

廣告 廣告

國巨、華新科等台廠向來不公開評論價格走勢。回顧這波被動元件漲價趨勢，鉭電容因AI機櫃大量導入而供不應求，率先漲價。

業界分析，鉭電容具高耐溫、高穩定特性，原以軍工、航太等高階應用為主，隨著雲端服務供應商（CSP）將鉭電容導入高單價AI伺服器，導致市場供需快速失衡。以國巨集團旗下基美為例，去年和今年已針對伺服器用大尺寸聚合物鉭電容展開第二波漲價，漲幅達二至三成，並自代理商擴及直銷客戶，為整體被動元件議價奠定基準。

隨鉭電容交期拉長、價格快速上揚，系統設計端開始重新配置被動元件組合，MLCC用量因此顯著增加，營造MLCC此波漲價的好環境。

業界指出，MLCC具備體積小、耐高頻、壽命長與可靠度高等特性，可廣泛應用於電源穩壓、去耦、濾波與訊號穩定等關鍵電路中，而AI伺服器與加速卡因運算密度高、功耗大，對電源品質要求嚴格，使單機MLCC使用顆數遠高於一般伺服器，成為支撐系統穩定運作不可或缺的零組件。

隨著AI設備對鉭電容的依賴度過高，部分原本採用鉭電容的電源模組，已改以「鉭電搭配MLCC」設計策略，作為分散供應風險並控制成本。目前大陸MLCC通路商已感受到急單湧現，部分中高容值、車規與工規等級產品現貨報價率先調漲一至二成。

法人分析，在AI長期需求支撐下，MLCC不再只是補漲角色，而是結構性需求擴張。以國巨來看，鉭電容為最大營收來源，占比約18%至22%，其次是MLCC占比18%至20%，晶片電阻則約11%至13%，其餘為磁性元件等產品線。

延伸閱讀

日本 MLCC 兩巨頭唱旺後市

【看原文連結】

更多udn報導

公主淪塑膠臉？張員瑛1部位「腫麼了」快認不出

6旬富翁動「陰莖增大手術」驟逝 驗屍結果逆轉

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」：像新的一樣

家人逼考「鐵飯碗」 理工生盼走這1行猶豫了