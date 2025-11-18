文 ‧ 張興華

取自國巨官網

▲ 取自國巨官網

台股18日開低走低並收低，加權指數重挫691點，並跌破27000點整數關卡，收盤時整體盤面各類股全面收黑，跌幅最深的前三大類股依序為玻璃、電腦周邊及電子通路，盤面上包括括漲停1檔共計有96檔收紅，其中被動元件龍頭國巨*(2327)因銀價持續上漲，導致電感部分價格調升，市場看好明年被動元件可望再漲一波，18日開盤後吸引買盤，帶動股價開高震盪走高，隨後雖拉回，但仍展現強勢抗跌，最終股價上漲2.5元、收在229元，爆出6萬餘張成交量。

廣告 廣告

受美股大跌影響，台股18日開盤後亦呈現以多殺多的格局，導致所有類股全面下挫，指數終場下跌691.19點、終場收在最低的26756.12點，總成交值爆出6665.33億元。櫃買市場指數也是開低走低，並於10:30後一路下滑，並且持續向下探底，終場指數大跌5.9點、收在250.06點，總成交值亦放大至1365.66億元。

由於市場空頭氣氛迷漫，且先前台股及AI供應鏈個股漲幅過高，面對年底法人積極作帳，不得不帶頭調節出貨先賺一波，並將基金中成份股價拉低，以利後續再拉抬做績效，因此18日盤面出現以多殺多的殺盤情況，所幸市場逢低承接力道仍在，形成總交總值放大至6665億元的情境。

理周投研部指出，國巨*繼10月底宣布調漲鉭質電容報價後，因銀價近期持續上漲，亦帶動部分電感價格，市預期被動元件在原料價格持續走高情況下，有機會於明年再進行一波漲價。同時在台股18日全面重挫情況下，調價題材成為吸引市場資金關注焦點，國巨*便是其中之一。

國巨*自結10月營收為113.5億元、月減2.81%、年增8.47%，為歷史第3高；累計今年前10個月營收為1083億元、年增6.05%，創歷史新高。而國巨*Q3合併稅後淨利為63.56億元、年增12.9%，每股盈餘為3.1元、年增12.8%。

截至17日收盤，外資與投信已轉手站在買方，分別買超2778張及140張，自營商則連續2日賣超共計3397張，主力亦連8日共計賣超38128張。

理周投研部表示，以國巨*18日收盤價229元計算，仍低於5日線、10日線及月線位置，顯示經過14日與17日連續2個交易日拉回整理，目前股價已處於低檔位置，在業績成長動能持續且量能配合下，股價後續仍有再漲空間，短線操作可逢低進場佈局。

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--被動元件報價看好明年續漲 國巨*18日抗跌逆勢收漲 - 理財周刊