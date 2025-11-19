文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：立隆電公司官網

今(19)日少數被動元件個股包含金山電(8042)、光頡(3624)、興勤(2428)、臺慶科(3357)、蜜望實(8043)同步有出現資金湧如，股價大漲超過5%以上，使得投資人可以注意相關被動元件類股，價格不到50元的立敦(6175)。

立敦主要為立隆電(2472)的子公司，兩者差異主要為上下游垂直整合關係，立隆電主要生產鋁質電解電容器，而子公司立敦科技專門生產鋁質電解電容器所需的關鍵上游材料，如化成鋁箔和電蝕箔…等，確保原料供應穩定以及成本控制上擁有優勢。

廣告 廣告

立敦表示營運主要受到中國殺價競爭影響，導致價格利潤受壓，不過公司整體稼動率維持8成以上，從營運端觀察，目前車用市場表現相對穩定，AI領域需求開始顯現放量，因應需求公司東勢會通過取得位於中國的工業園區土地使用權，規劃將瞄準AI與車用市場所需的高規格被動元件，預計於2026年上半年動工。

國內法人也同步看好，調升立隆電目標價為142元，今年EPS挑戰7.56元，潛在漲幅仍有42%，可同步留意同集團低價股立敦。

▲圖片來源：CMoney 2472 立隆電 / 6175 立敦 K線圖

操作觀察-短線上可以注意若整體資金回流被動元件族群，立隆電表態向上走高，同集團股立敦也可留意是否有機會帶動。



理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--被動元件換手上攻 立隆電小金雞不到半價好入手 - 理財周刊