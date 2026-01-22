被動元件漲價效應 國巨盤中勁揚華新科鎖漲停

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）被動元件漲聲連連，繼國巨集團發出2月1日起厚膜電阻漲價通知，華新科也宣布2月1日起電阻產品漲價，被動元件族群今天盤中延續強勁走勢，國巨最高觸300元，大漲逾8%，華新科鎖漲停157.5元，創2022年2月下旬以來高點。

其他被動元件台廠雨露均霑，光頡攻上漲停67.6元，禾伸堂最高113.5元，大漲逾7%，鈞寶鎖漲停62.8元。信昌電盤中最高79.7元，大漲逾9%。

產業人士分析，2025年11月底由中國被動元件廠商風華高科啟動調漲電感磁珠、陶瓷電容、壓敏電阻、厚膜電阻等報價，帶動這一波被動元件漲價趨勢，主要是因應錫、銅、鈷、白銀、釕（ruthenium）以及鈀（palladium）等金屬材料價格飆升、對被動元件原材料成本上揚的影響。

此外，人工智慧（AI）晶片、AI伺服器、AI資料中心等算力基礎設施，對晶片電感元件和電容元件需求大幅增加，也帶動被動元件需求成長。（編輯：楊蘭軒）1150122