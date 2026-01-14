被動元件迎漲價潮！國巨*股價創分割後新高

▲被動元件近日挾漲價題材吸引資金進駐，國巨*今（14）日終場上漲近7%，收在278.5元，再創分割後股價新高表現。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 被動元件近日挾漲價題材吸引資金進駐，國巨*今（14）日終場上漲近7%，收在278.5元，再創分割後股價新高表現。

原物料價格走揚加上 AI 帶動需求，國巨去年二度調漲鉭質電容報價、今年開年又宣布調漲部分磁珠產品價格，而臺慶科、光頡也自去年下半年起到今年初，調漲部分產品報價，以因應成本上升的影響。

此外，本土券商昨日出具最新報告，指出國巨2026年、2027年將迎來「漲價」及「新品」兩大主旋律，加上鉭質電容短時間難以取代，提升國巨本益比評價，目標價給到300元，投資評等為「買進」。

本土法人認為，國巨2025年第四季表現符合預期，單季營收達359.6億元，單季季增8.7%、年增19.8%，扣除併購日廠芝浦電子的營收後，表現仍穩健。總計2025年全年營收達1,329.3億元，年成長9.26%，預估稅後純益為232億元，EPS達11.19元。

展望2026年，法人認為國巨具備AI與資料中心的2大成長動能，且同時有「漲價」及「新品」題材。由於AI需求強勁及原物料成本上升，國巨已調整特定鉭質電容與磁珠產品價格，顯示龍頭廠未來將擁有更高的定價權。

國巨2025年12月營收為新台幣123.51億元，月增0.7%、年增29.7%；第四季營收359.68億元，季增8.7%、年增19.9%；全年營收1329.3億元、年增9.3%。

國巨*今日終場上漲近7%，收在278.5元，再創分割後股價新高表現，帶動被動元件族群一同走強，千如、鈺鎧、鈞寶、信昌電、佳邦、鈺邦、金山電、蜜望實攻上漲停價，九豪上漲逾8%，今展科上漲逾7%，越峰、聚鼎、凱美上漲逾4%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



