被北市府嗆看愛奇藝、用抖音 林楚茵曝8年前棄用：勸蔣萬安回頭是岸

台北燈節今年與中國品牌泡泡瑪特（Pop Mart）合作，被民進黨立委林楚茵批評「用公帑幫中國品牌打廣告」。北市府今天（1日）則回擊林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，不要口中反中，瀏覽紀錄卻很誠實，奉勸林楚茵不要雙標、心虛；林楚茵則表示，8年前就知道抖音是統戰工具，已放棄使用，「奉勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸」，避免變成統戰工具。

台北燈節將於本月25日起登場，採雙展區模式，分別設置於西門町燈區及花博燈區，並安排中國品牌泡泡瑪特作為展區IP進駐。民進黨立委林楚茵今天指出，泡泡瑪特創辦人是中共政協委員，肩負中共「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險，認為台灣有許多優秀的在地創作者、在地IP，為何選擇中國品牌辦燈節。

台北市政府副發言人葉向媛回應，觀傳局已經清楚說明，台北燈節首創「雙IP、雙展區」，花博園區跟變形金剛合作，西門展區則跟泡泡瑪特合作，且燈組全部由台灣團隊設計與製作，並意有所指狠酸外界都還清楚記得林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，「不要口中反中，瀏覽紀錄卻很誠實」，奉勸林不要雙標、心虛。 林楚茵傍晚反擊，台北市政府面對泡泡瑪特爭議，竟然拿她8年前使用抖音來做救援：「那我就來告訴蔣萬安，8年前我就知道抖音是有毒的統戰工具，已經放棄使用。奉勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸，停止使用中共的有毒物質，避免變成統戰的工具。」





