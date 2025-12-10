被南韓入境卡標成「中國台灣」卻無具體動作 許宇甄批賴清德軟弱：有義務要外交部明確強硬向韓抗議

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

南韓政府今年初啟用線上入境申報系統「韓國電子入境卡」（E-Arrival Card），但在部分欄位中卻將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，且溝通無法更正，外交部放話將針對不當稱呼全面檢視包含貿易上存在巨額逆差等與韓國政府關係，同時研擬可行方案。國民黨立委許宇甄則批評，政府態度軟弱，韓方自然有恃無恐，讓我國格受挑戰，總統賴清德卻仍擺出不願惹事、企圖拖字訣的姿態。

我國護照。（示意圖／資料照）

許宇甄表示，南韓電子入境申報單將我國標示為「中國（台灣）」，這項錯誤從今年二月延燒至今，歷經十個月韓方仍置若罔聞，顯見這不是一時疏忽，恐已形成態度。面對此等直接傷害我國尊嚴事件，賴清德總統的回應卻仍停留在「希望尊重台灣人民意志」這種輕描淡寫的語句，既沒有明確立場，也未要求外交部提出具體改善時程與成果，完全不像一位總統應展現的堅定與魄力。

許宇甄認為，賴政府應視此事件為重大外交危機，研擬可動用的工具，以具體行動回應韓方的外交失態。外交從來不是靠「研議」、更不是靠「期待」來維護，必須靠明確的態度、可衡量的行動與清楚的底線。若政府態度軟弱，韓方自然有恃無恐。

許宇甄質疑，更令人憂心的是，面對韓方明顯的失禮與矮化，我國國格受到挑戰，賴清德卻仍擺出不願惹事、企圖拖字訣的姿態。請問賴清德，國家尊嚴何時淪為可以延後、可以拖延、甚至可以妥協的事項？如果此時總統都選擇輕忽，未來面對美方的要求還有什麼是不能退讓的？

許宇甄嚴正指出，台灣不是韓國表格上的附註，外交是總統的憲政責任之一，賴清德有義務要求外交部立即、明確、強硬向韓方抗議，設定更正期限，並同步評估是否採取相應回應措施，包含外交層級檢討、經貿反制、協定磋商擱置等選項。

許宇甄強調，如果連最基本的國名都守不住，賴清德何來資格說要台韓兩國「攜手前進」？請賴政府立即提出具體行動計畫，停止讓台灣在國際上被默默矮化，避免成為外交退化的象徵。



