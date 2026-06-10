被卡戴珊家族看上的小生 雅各艾洛迪挑大樑主演《寂地》

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來自澳洲的雅各艾洛迪，近年星運扶搖直上，大小銀幕通吃，被公認頗有可能成為下一個影壇巨星，《寂地》也是他今年二度擔綱男主角演出的電影。（20世紀影業提供）

從HBO影集《高校十八禁》嶄露頭角、去年底以Netflix電影 《科學怪人》入圍奧斯卡最佳男配角、年初更擔綱演出《咆哮山莊》的雅各艾洛迪（Jacob Elordi），可以說實力與外在兼具、極有可能成為下一個影壇巨星，在新片《寂地》（The Dog Stars）正式對外公開前，於5月爆出了與卡戴珊家族成員坎達兒珍娜（Kendall Jenner）交往的消息，讓電影話題指數不斷上升。

《寂地》是雅各艾洛迪首度擔綱男主角主演電影，改編自美國作家彼得海勒（Peter Heller）廣受好評的同名暢銷小說，《神鬼戰士》、《絕地救援》名導雷利史考特（Ridley Scott）執導，喬許布洛林（Josh Brolin）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、奧斯卡得主艾莉森珍妮（Allison Janney）、以及蓋皮爾斯（Guy Pearce）等豪華卡司同台飆戲。

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故事聚焦於年輕飛行員希格。在一場毀滅性的災難重創文明後，他與擁有軍事背景的生存專家班格利共同守護著一處與世隔絕的家園，努力在殘酷的末日環境中求生。然而，當希格意外接收到一段神秘的無線電訊號後，一絲久違的希望再次燃起。深信世界某處仍存在著善良與人性的他，決定離開熟悉的安全區域，踏上未知且充滿危險的旅程，尋找可能改變一切的答案。

雅各艾洛迪（左）與瑪格麗特庫利（右）飾演在末日浩劫後，努力求生的倖存者。（20世紀影業提供）

集結末日求生、懸疑冒險與深刻的人性探討，在雷利史考特一貫壯闊且震撼的影像風格下，打造出一場關於希望、孤獨與救贖的旅程。

因為坎達兒珍娜的妹妹凱莉珍娜（Kylie Jenner），已經搶先跟另外一位影壇小生提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）交往了快2年，如今姐姐坎達兒跟雅各艾洛迪談戀愛，讓網友不禁開始八卦，究竟到時候他們會不會一起出現在首映會上？！這樣應該很精彩吧！

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