被卡2小時！汐止南港今晚大塞車原因曝光 晚間8時已紓解

今晚變天台北下雨，汐止南港一帶也大塞車。許多民眾被塞在南港環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊，甚至還傳出有民眾停在停車場，因塞車出不去被卡2個小時。

南港交通分隊表示，今天晚間汐止南港塞車，是因從晚間5、6時開始，因南港展覽館有食品咖啡館，大量廠商撤展、加上今天下雨，南港也發生零星好幾起車禍擦撞事故，導致大塞車。

經分局加派員警到現場疏導交通，今晚的大塞車到晚間8時多，車流狀況已紓解。

