被卡2小時！汐止南港今晚大塞車原因曝光 晚間8時已紓解
今晚變天台北下雨，汐止南港一帶也大塞車。許多民眾被塞在南港環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊，甚至還傳出有民眾停在停車場，因塞車出不去被卡2個小時。
南港交通分隊表示，今天晚間汐止南港塞車，是因從晚間5、6時開始，因南港展覽館有食品咖啡館，大量廠商撤展、加上今天下雨，南港也發生零星好幾起車禍擦撞事故，導致大塞車。
經分局加派員警到現場疏導交通，今晚的大塞車到晚間8時多，車流狀況已紓解。
更多udn報導
普發一萬今起ATM開放 「4大狀況」恐領不到
拉麵一碗僅10元？老闆收1硬幣定睛一看虧大
iPhone神祕抓姦功能+1 實證很多人抓到劈腿
所有茶都健康？醫曝7種喝茶習慣壞胃又傷肝
其他人也在看
塞到懷疑人生！汐止南港交通癱瘓 車主崩潰：停車場B3開到B1已1小時
北部今天再度開始下雨，北市不少路段都出現塞車，但在汐止南港附近更是交通大癱瘓。民眾表示，環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊一路「動彈不得」，不少車主都說，今天下班的時候，幾乎是卡在原地超過一小時。另外，把車停在世貿公園地下停車場的駕駛，更是崩潰大喊「從B3到B1超過一個多小時，現在還在停車場裡面邁向第二個小時了」。太報 ・ 7 小時前
2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光
商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...聯合新聞網 ・ 13 小時前
林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊
2026桃園市長選戰，藍綠人選引發外界關注。國民黨桃園市議員林政賢今追問，坊間傳言市長張善政只做一任，是否為真？張強調「...聯合新聞網 ・ 13 小時前
明天天氣溼涼 北北基宜防大雨 19日中部以北低溫下探15℃
中央氣象署表示，明天持續受東北季風影響，水氣偏多、天氣溼涼，桃園以北、宜蘭整天陰雨，北北基宜防局部大雨；氣溫方面，中部以北整天約攝氏16至19度，南部高溫仍有27至28度。氣象署指出，這一波東北季風最冷時間點預估將在19日、20日清晨，中部以北、宜蘭平地低溫下探15、16度，南部及花東地區約17至18度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
國3龍井火燒山…勾地獄景象！消防狂勸：駕駛勿放慢觀望
隔著螢幕都覺得燙！台中市龍井區國道3號185K東側山坡，今日晚間18時許，驚傳火燒山，消防接獲路過民眾報案後，出動7車12人前往灌救。不過，受地形影響，人車無法靠近起火點，持續警戒監控中，同時呼籲國道駕駛，切勿放慢觀望。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「台灣病」是什麼？從經濟學人專文到央行火速回應，一次看懂匯率操控爭議！
近期《經濟學人》提出的「台灣病」（Taiwanese Disease），指的是台灣長期面臨的經濟結構問題：出口導向強勁、但內需疲弱，企業獲利高卻不願加薪，資金與投資大量流向海外。這種現象導致台灣雖然在數據上經濟表現亮眼，例如經常帳的順差、人均GDP快速上升，但國內民眾卻感受不到「富起來」的實際好處。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 17 小時前
駁天價蚊子商場與25億便當店 高市府：台鐵招商不順不該怪地方
台鐵高雄及鳳山車站造價高昂、卻招商不順，兩棟大樓形同「蚊子館」，遭質疑公共建設浪費。高市府今回應，將國營事業商業招商不順...聯合新聞網 ・ 13 小時前
台積電前採購副總李文如跳槽輝達 11/18就任「這職務」
台積電前採購副總李文如曾經是台積電最年輕副總，她今年7月震撼宣布請辭，今天（17日）傳出確定跳槽輝達。根據市場消息，李文如明天將就任輝達企業級用戶相關的WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務，並非原本傳出的中廣新聞網 ・ 10 小時前
霸氣送400份雞排！台大電機系學長驚人身分起底 竟是開箱YTR
先前曾有一名自稱是台大大氣系的學生發出祭品文，預測鳳凰颱風侵台時，台北市至少會放颱風假2天，還放話預測失敗要發放雞排，不過，該名網友在預言失敗後，並未實現賭約也掀起大家熱議，沒想到昨（16日）晚間又有名自稱台大電機系學長要捍衛母校尊嚴，接力發雞排，果真今（17日）兌現承諾，而他驚人身分也被起底。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 分鐘前
盤前／鴻海科技日前 黑馬16檔必收
鴻海集團「2025 科技日」（HHTD25）將於11/21~22在南港展覽館登場，活動主軸聚焦「三大智慧平台結合AI 技術應用」，展出AI工廠、機器人、半導體等九大主題成果，以及3+3+3轉型策略下的整體進度。鴻海表示科技日主軸聚焦機器人技術及場域應用願景、與客戶夥伴的技術合作落實，以及創新速度與科技領先地位。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
小海豹被虎鯨獵殺 衝上船逃命 圍堵過程驚險全紀錄
美國華盛頓州外海，一隻海豹遭虎鯨群追逐，緊急攀上船尾平台躲避，虎鯨包圍不肯離開，直到10至15分鐘後才放棄。Yahoo奇摩（國際通） ・ 10 小時前
淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失
淡海輕軌第二期規畫持續推動，但淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景緻，被居民稱為「淡水邁阿密」，隨工程進度逼近，地方憂心景...聯合新聞網 ・ 16 小時前
雞排之亂延燒！台大學長「亮學生證」接力發四百份雞排
生活中心／綜合報導台大上週上演一場離奇又荒謬的「雞排之亂」。一名自稱台大大氣系學生的網友預測颱風假失準，聲稱要在傅鐘前發 300 份雞排、珍奶賠罪，16 日吸引數百名民眾冒雨排隊，卻遭原 PO 放鳥，引爆各界怒火。就在外界譏嘲台大大氣系之際，昨晚 Threads 上突然跳出一名台大電機系學長自掏腰包宣布「明天學長來發四百份雞排」，強調不能讓母校被匿名鬧場者抹黑，讓整起事件急速反轉，再度成為網路焦點。民視 ・ 16 小時前
出道40年首獲小金人！湯姆克魯斯領「奧斯卡榮譽獎」喊：希望別再骨折
湯姆克魯斯出道超過40年，終於在今年獲得象徵終身成就的奧斯卡「主席獎」，成為他首座奧斯卡獎項。在頒獎典禮上，他深情擁抱頒獎人並發表感言，分享電影對自己來說不僅是工作，更代表他的人生。典禮前一天，阿湯哥在派對上展現跳舞的罕見一面，而頒獎當天則有眾多好萊塢巨星如李奧納多、休傑克曼及艾瑪史東到場見證這歷史性時刻。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
明天天氣溼冷北部降溫有感 大台北、宜蘭防大雨 周二起低溫探15℃
中央氣象署表示，明天東北季風增強、水氣多，北部率先降溫，全天約攝氏19至21度，中南部高溫仍有26至30度，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區須留意局部大雨。18日、19日各地將明顯降溫，中部以北低溫約15、16度，南部及花東地區約18至20度，降雨範圍也將縮小，逐日轉乾。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 18 小時前
養胖普發萬元 金管會授3祕訣
普發現金1萬元各項領取方式已經開跑，全台超過1000萬人已經領到「穩穩入袋」！不少民眾考慮拿這筆錢好好理財、投資，「養胖」這筆「小小財富」。公股金融機構透露，透過「核心、衛星」投資配置、適當地選擇AI、衛星題材股票或基金，甚至以機器人、智慧型理財方式，養胖這筆1萬元、成為財富累積的起點。中時新聞網 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 14 小時前
薪水全上繳！董座為3兒尋姻緣 婚後返還本利加贈新房
一名國內知名的企業董事長求三個已工作的兒子，將薪水除零用錢外全數交給父母，但兒子們還未結婚，因此董事長向桃園市中壢區美滿服務中心尋求協助，希望透過一對一聯誼活動幫助兒子們找到伴侶，一旦結婚就會歸還兒子上繳的本金與利息，還會贈送一棟房子。中天新聞網 ・ 14 小時前