被印尼媽拋棄！ 騙保母去工作 Sophia女嬰成「無國籍黑戶寶寶」

南投縣一名不到2歲的小女孩索菲亞，成為台灣境內的黑戶寶寶，引起社會關注！索菲亞不到1歲就被印尼籍媽媽丟給保母，保母無力照顧後又將她送到中華官心協會理事長官宸誼家中。官宸誼夫妻表示，索菲亞剛來時又黑又瘦，經過照顧現已長得白白胖胖，但因缺乏身分國籍，讓他們非常心疼。目前官宸誼夫妻正努力透過台灣法規，幫助索菲亞取得合法身分。

南投縣一名不到2歲的小女孩索菲亞，成為台灣境內的無國籍黑戶寶寶，引起社會關注。索菲亞不到1歲就被印尼籍媽媽丟給保母，保母無力照顧後又將她送到中華官心協會理事長官宸誼家中。官宸誼夫妻表示，索菲亞剛來時又黑又瘦，經過照顧現已長得白白胖胖，但因缺乏身分國籍，讓他們非常心疼。目前官宸誼夫妻正努力透過台灣法規，幫助索菲亞取得合法身分。

菲亞剛來時又黑又瘦，經過照顧現已長得白白胖胖。(圖／TVBS)

中華官心協會理事長官宸誼家中，剛睡醒的小女孩索菲亞正開心玩著玩具，官宸誼看著她的眼神充滿愛意。乍看之下，兩人宛如母女，但索菲亞實際上是被印尼籍媽媽丟棄後輾轉來到官宸誼家中。官宸誼表示，索菲亞剛來時黑黑瘦瘦的，現在已養得白白胖胖，一雙大眼睛水靈靈的。在這懵懂無知的年紀，索菲亞並不知道自己被親生媽媽拋棄，這無辜的模樣讓官宸誼夫妻感到心疼。

索菲亞並不知道自己被親生媽媽拋棄，這無辜的模樣讓官宸誼夫妻感到心疼。(圖／TVBS)

據了解，索菲亞的印尼籍媽媽似乎在去年1月生下她後，透過網路找到一位嫁到台灣的同鄉保母幫忙照顧，理由是自己要去工作。第一個月，索菲亞的媽媽支付了1萬5000元保母費，但之後便消失無蹤。保母一邊照顧索菲亞，一邊尋找她的媽媽，但近一年過去，索菲亞的媽媽始終沒有出現。由於保母也沒有多餘的錢繼續照顧小孩，今年5月19日印尼新年過後，保母將索菲亞送到官宸誼家中。

騙保母去工作 僅付1月費用 印尼母搞消失。(圖／TVBS)

官宸誼談到索菲亞的處境時表示，孩子很可憐，她是無辜的。他們一直在搜尋但找不到索菲亞的媽媽，希望能將她帶回印尼或其他國家，想辦法照顧她並讓她有一個身分。說到動情處，官宸誼不禁落淚，字字句句都流露出對索菲亞的心疼與不捨。

沒有血緣關係，但官宸誼夫妻日夜照顧索菲亞，如同她的親生父母。(圖／TVBS)

在採訪過程中，官宸誼的丈夫抱著索菲亞，怕她無聊便陪她玩耍，害怕時親吻她的額頭，甚至當索菲亞的裙子不小心往上跑時，也細心地趕緊拉下來。官宸誼表示，她的丈夫非常疼愛索菲亞，得知她打算將索菲亞送到警察局後，丈夫一整晚都沒睡覺也沒吃飯，希望能繼續照顧索菲亞，但因法規關係，他們會依法行事。

雖然沒有血緣關係，但官宸誼夫妻日夜照顧索菲亞，如同她的親生父母，希望看著她長大、上學、成人。目前他們正努力從台灣法規中尋找幫助索菲亞獲得身分和國籍的方法，避免她繼續作為台灣境內的黑戶寶寶。

