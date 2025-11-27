被叫小姐不爽！她潑飲料辱台鐵站務員 判罰5千

台中有女子不滿被稱呼「小姐」，將飲料潑向台鐵驗票員，判罰5千。（示意圖，資料畫面）

台中一名蔡姓女子因不滿進站時被台鐵驗票員稱呼「小姐」，竟情緒失控將手上飲料潑向對方，台中地院認定她的行為已在公共場合貶損執勤人員人格，屬公然侮辱，考量其犯後態度不佳，最終判處罰金5,000元，可易服勞役5日，可上訴。

判決書指出，蔡女於2025年6月5日清晨在台鐵台中站刷卡進站時，因設備誤判亮起紅燈，被驗票員上前提醒，她聽到對方以「小姐」稱呼便情緒失控，將手上飲料潑向驗票員，造成其帽子與衣物全濕

蔡女在警詢時否認公然侮辱，稱自己僅是討厭被人稱呼「小姐」等語；全案經檢方依妨害名譽罪嫌起訴。

台中地院審理時，根據監視器畫面、證詞認定，蔡女潑飲料雖不至於造成身體傷害，但足以貶損對方人格尊嚴，尤其事發當下驗票員正在執勤，衣物被潑濕不僅影響形象，也讓其在公共場合陷入尷尬受辱處境，該行為已超越一般人能忍受範圍。

法官審酌蔡女事發後反至服務台申訴驗票員「毛手毛腳」，且在接獲法院通知後以不雅字眼回覆，認定其犯後態度不佳，最終依公然侮辱判處罰金5,000元，可易服勞役5日，可上訴。

