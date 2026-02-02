被叭摔車「犁田」當街揮刀叫囂 警趕抵壓制送辦

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重深夜驚傳惡煞持西瓜刀、鐵棍，當街對一名機車騎士叫囂，警方獲報趕抵，得知為持刀、鐵棍的龔嫌因未打方向燈，後方騎士許男按喇叭提醒，龔嫌不慎摔車「犁田」，龔嫌不滿竟持刀棍揮舞叫囂，許男嚇得躲避，路人見狀報警，警方趕抵約制龔嫌，取下刀械、棍棒，依恐嚇罪嫌送辦。

這起行車糾紛衍生的持刀、棍恐嚇案，發生在1日凌晨11時許，三重區三和路四段一帶，警方當時獲報糾紛，啟動快打警力到場；到場發現32歲龔男騎機車沿三和路四段往仁愛街方向行駛，騎至案發路口，龔男向右切未打方向燈，後方機車騎士、20歲許男鳴喇叭，龔男煞車不及自摔，雙方發生行車糾紛。

廣告

龔嫌憤而跑回住處，取出西瓜刀及鐵棍，到對方叫囂，路人見狀趕抵現場處置；警方到場，龔男仍持鐵棍叫囂，令犯嫌交付1把西瓜刀，將他帶返所依法究辦，依違反社會秩序維護法，及恐嚇罪準現行犯，移送新北地檢偵辦。

報案民眾將惡煞持刀過程Po網，表示是人生第一次報警，就看到當街揮刀叫囂，嚇死了!讓路人、住戶都很害怕，還好警方馬上趕到。

