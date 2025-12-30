被台南水果圈粉！ALL(H)OURS預告跨年後留台拍團綜

Masami（左起）、Minje、Xayden、Kunho、Youmin、ON:N、Hyunbin將登上台南跨年。（圖／COME ON JKSSP提供）

韓國男團ALL(H)OURS明（31日）將站上「2026台南好Young跨年演唱會」，今現身記者會，Youmin表示，看過前輩李俊昊去年台南跨年表演，得知台下有25萬觀眾，直呼：「能站上台南跨年真的是非常了不起的事情，想把很有能量的音樂帶給觀眾。」

目前台南白天高溫約27度，與首爾低溫明顯對比。隊長Kunho分享，出發前在韓國還穿著刷毛帽T，沒想到下飛機就覺得「不行，太熱了」，想立刻把衣服脫掉，之後他迅速換裝，直呼要好好感受台灣的氣息。

為了迎接ALL(H)OURS，台南市長黃偉哲特別準備水果乾、珍珠奶茶等飲料接待貴客，以及帽子、吉祥物「菜奇鴨」娃娃。Kunho也加碼透露，7月時曾收到市長贈送的芒果，「想到台南就是水果，留下非常深印象。」ALL(H)OURS表示跨年後將留在台南拍攝團綜，成員們非常期待能實際品嘗各種美食，甚至希望能找到比Kunho最愛的西瓜還要好吃的水果。

