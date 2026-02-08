被台粉熱情嚇到害羞！King & Prince甜取暱稱 當場放話：夏天再來

King & Prince成員永瀬廉（左）、高橋海人分享首次來台表演的難忘心情。環球音樂提供

日本人氣男團King & Prince上週首度合體來台，首次踏進台北小巨蛋錄製台視除夕特別節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》。兩人接受媒體聯訪時，不僅替台灣粉絲取好暱稱「小籠包」、「地瓜球」，還放話表示：「下次要選夏天來台！」更預告未來想舉辦一場「專門講鬼故事」的活動。

King & Prince難忘台粉熱情！來台錄除夕節目

King & Prince成員永瀬廉、高橋海人此行來台錄製過年特別節目。去年兩人曾透過視訊聯訪揮毫寫春聯，這回電視台也特別準備文房四寶與金色墨汁，讓高橋海人笑說：「想寫幾張都沒問題，如果之後還有寫春聯的機會，就會拿出來用。」

這次是King & Prince首度來台表演，兩人直呼錄影過程十分開心，尤其看到粉絲熱情應援，拚命高舉手燈與扇子，讓他們「安心不少」。永瀬廉也坦言：「甚至會有點害羞，反應真的太好了。」

永瀬廉（左）、高橋海人應景拜早年。環球音樂提供

永瀬廉去年來台辦見面會時，曾為粉絲取了「小籠包」暱稱。翻攝IG@ren.nagase.official

「地瓜球」成祕密暗號！高橋海人：我會認出來自台灣

高橋海人趁著錄影空檔在台北街頭晃晃，隨便拍都像時尚照。翻攝IG@kaito.takahashi_1999

由於永瀬廉去年來台舉辦見面會時，曾意外讓台灣粉絲暱稱變成「小籠包」，被問到高橋海人是否也想幫台灣粉絲取綽號？他靈機一動說：「地瓜球？」原來他前一天正好吃到夜市地瓜球，是來台前就期待已久的美食，也大讚「非常好吃！」更笑說：「如果看到牌子上寫地瓜球，我馬上就知道他來自台灣。」

永瀬廉放話夏天再來！原因曝光

永瀬廉主演的電影《鬼之花嫁》日前剛釋出預告，被問到是否相信這類奇幻存在，或是否有過靈異經驗？他直言：「我是相信的，也體驗過！」但隨即補充「不方便講出來，怕嚇到大家。」他還順勢笑說：「鬼故事要夏天說，我們下次夏天來好了！」但話才說完就自嘲：「不過可能表演5分鐘就結束了。」

高橋海人自招懼高！若爬101？第1層就放棄

高橋海人目前在節目中有固定單元「炊飯器之旅」，被問到是否有機會來台灣拍攝？他表示：「如果有機會，想跟&TEAM的K一起來。」還異想天開地說：「台灣有台北101，我們可以用飯盒一層一層堆成101大樓，上面再用小籠包點綴。」

恰逢美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前完成徒手攀登台北101的歷史性挑戰，被問到是否有關注這場全球直播？高橋海人立刻苦笑自曝：「我有懼高症！」更坦言演唱會若站在高處都會嚇到發抖，「如果要爬101，我可能第1層就會結束了！」最後兩人也特別向台灣粉絲喊話，也期待下次再相見。《超級巨星紅白藝能大賞》2月16日除夕夜在台視播出。



