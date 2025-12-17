被吃到飽耽誤的文具店？她吃饗 A Joy被「一枝筆」驚豔

位於台北101大樓86樓的「饗 A Joy」近日引發討論，不過焦點並非奢華的菜色，而是店家提供的一枝金色原子筆，網友發文直呼：「最驚豔的不是龍蝦，是這枝筆」，不少人也紛紛留言大讚。

網友吃完「饗 A Joy」發文指出最驚豔的不是龍蝦，而是店家送的筆，貼文引發討論 。（圖／翻攝自 饗 A Joy臉書 ）

原PO在Threads發文，「不可能吃完饗 A Joy最驚豔的不是龍蝦……而是這隻筆！！？」並附上使用該款筆寫字的影片，寫下「這隻筆也太好寫了吧」，並附上金色筆身外觀照片。貼文一出，引發討論。不少網友紛紛留言，「真的好寫有質感又輕巧」、「這個筆真的超好寫！寫字時有嚇到！然後現在被我收藏在抽屜裡哈哈，捨不得寫」、「筆超好用！ 我還特地帶到美國！ 真的超好寫」、「非常好寫，但都不給一人一隻好可惜！」、「超級同意～吃了兩次家庭聚餐收集」。

不過也有人指出，「雖然真的很好寫，但我用一陣子覺得水會漏，不喜歡」、「很好寫，結果我放在包包大漏油，搞得我整個包包內裡全變成黑色了」、「我左手用這支筆都會斷水，屢試不爽」。還有不少網友表示，「什麼！！！我吃的時候竟然不知道有可以拿」、「那個筆可以帶回去喔！我老媽叫我不要拿，我也覺得很好寫」、「有筆！？ 上次吃沒拿」、「應該呼叫小編問是什麼筆才對吧！？」、「我好後悔只拿一支」。

