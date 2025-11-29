被吠心生不滿！ 男送貨完狂揮金屬工具.猛打狗8下

新北市 / 綜合報導

昨（28）日中午11點，電商平台的員工送貨到新北市中和區一處大樓，因為聯絡不上訂購人，便趴在大門查看屋內狀況，大廳的狗狗看到陌生人，開始吠叫，送貨員心生不滿，送貨完畢後折回大樓，拿起金屬製的工具朝小狗一連猛打了8下，還狗的好幾顆牙齒都打斷，飼主心疼不已。當事電商平台表示，當天動手的送貨員，是委外廠商的臨時工，目前也已經停止與該外包廠商的所有合作關係。

當事飼主說：「這個人是誰，啊，那兩個是那兩個是。」身穿橘色衣服的送貨員，高高將送貨用的推車舉起，下一秒竟直直往狗狗的身上而去，狗狗嚇得打滑了好幾下，不斷後退想縮回角落逃避攻擊，不料送貨員沒打算停手反而越打越兇，狗狗左閃右躲慌張的四處逃竄，最後一連挨了8下重擊才總算盼到男子停手。

廣告 廣告

協助人員邵柏虎說：「因為那個，他們要離開了嘛，所以外籍移工就沒有跟著，因為四下是無人的，所以那個人在離開的時候，他有拿著金屬類的器具，長條狀的，然後就開始去，情緒失控去暴打那個吠叫的那隻米克斯狗狗。」

獸醫VS.飼主說：「這邊牙齒好幾顆，好幾顆都斷嗎，還是。」嘴巴一打開只見好幾顆牙都被打斷，狗狗阿財是飼主心愛的米可斯犬，這次被攻擊除了牙齒斷裂，還因為驚嚇過度如今還沒辦法照X光，讓主人心疼不已。

事發在昨（28）日中午11點45分，新北市中和區華安街一處大樓，兩名送貨員因為聯繫不上訂購人，貼在大門上確認屋內狀況，一旁的狗狗發現陌生人便開始吠叫，送貨員疑似因此心生不滿找來掃把意圖攻擊，最後發現有外籍移工看家才就此打住，但沒想到送貨完畢仍懷恨在心。

新北動保處長楊淑方說：「本案已經違反動保法，將會請外送員(送貨員)前來說明，依照動保法開罰，最高可裁罰7萬5千元罰鍰。」飼主已經帶狗驗傷並到派出所報案，對此當事電商平台也發出聲明表達歉意，動手的男子為當天的臨時工，目前已經即刻停止與該外包廠商的所有合作關係，並會加強委外廠商的管理，飼主怎麼也沒想到只是網購，竟然會導致自己的愛犬被傷害，只盼能早日討回公道。

原始連結







更多華視新聞報導

送貨遇襲！ 檳榔攤老闆娘遭陌生男毆打拖行

送貨爆口角！司機推倒民眾物品 物流業者致歉

美國紐約推夜間送貨！省油省時 提升送貨效率

