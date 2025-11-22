被吳子嘉爆復出參選桃園市長！鄭文燦這樣說

▲吳子嘉爆料，傳出鄭文燦要參選桃園市長，不過鄭文燦說，「我心如止水」。（圖／記者葉政勳攝，2024.07.11）

[NOWnews今日新聞] 桃園前市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年，媒體人吳子嘉則爆料，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。不過，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日透露，鄭文燦向她表示，「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

吳子嘉昨在《董事長開講》節目中表示，他透過個人的管道，知道鄭文燦最近跟黨政某高層見面，表達他想要參選桃園市長，而鄭文燦現在被停權3年，總統賴清德一句話就能解掉，他就可以參選。

對此，魏筠表示，大家不用再猜了，她直接問鄭文燦，鄭文燦向她表示，「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

