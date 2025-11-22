被吳子嘉爆復出參選桃園市長！鄭文燦這樣說
[NOWnews今日新聞] 桃園前市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年，媒體人吳子嘉則爆料，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。不過，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日透露，鄭文燦向她表示，「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。
吳子嘉昨在《董事長開講》節目中表示，他透過個人的管道，知道鄭文燦最近跟黨政某高層見面，表達他想要參選桃園市長，而鄭文燦現在被停權3年，總統賴清德一句話就能解掉，他就可以參選。
對此，魏筠表示，大家不用再猜了，她直接問鄭文燦，鄭文燦向她表示，「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。
投入桃園市長選舉傳聞落空 ! 鄭文燦澄清 : 心如止水、不參選
[Newtalk新聞] 近期傳出前桃園市長鄭文燦可能再次代表民進黨參選桃園市長，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文指出，她已直接向鄭文燦本人確認相關傳聞。 魏筠表示，鄭文燦回應明確：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」他強調，自己沒有參選打算，也否認外界揣測。 此前，資深媒體人吳子嘉在節目《董事長開講》中曾透露，透過個人管道得到消息，鄭文燦曾私下與民進黨高層會面，並表達參選意願，甚至指出只要總統兼黨主席賴清德解除停權，鄭文燦參選的可能性仍存在。吳子嘉認為，鄭文燦在桃園仍具選舉號召力，若出馬將對現任市長張善政構成挑戰。 不過，鄭文燦的停權仍在黨內生效，若要復權必須經過賴清德授權，且黨內布局已經有多名潛在人選，包括立委王義川、總統府副祕書長何志偉等人，因此鄭文燦最終決定不參與選舉，也避免了黨內複雜的權力與選戰拉扯。 吳子嘉分析，鄭文燦此番表態，除了回應外界關注，也有政治策略考量，包括防範黨內其他人選受到阻礙，並消弭不必要的媒體揣測。至此，鄭文燦是否回鍋參選的疑慮正式落空。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 波蘭大使在俄遭圍毆! 波關閉俄使館 部署一萬新頭殼 ・ 22 小時前
張善政強敵現身？ 媒體人爆鄭文燦回鍋參選
行政院會通過院版財劃法，但地方試算金額遲遲不公布，桃園市長張善政呼籲，政院要虛心接受意見並檢討。而至於民進黨要派誰挑戰張善政，現在媒體人吳子嘉爆料，前桃園市長鄭文燦有意代表民進黨回鍋參選，不過鄭文燦本人則透過同黨議員回應，自己心如止水，沒有選舉規劃。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
鄭文燦「心如止水」否認回鍋參選 凌濤：無風不起浪
外傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026年桃園市長選舉，民進黨桃園市議員昨（22）日轉述鄭文燦的回應，提到「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」，國民黨議員凌濤今指出，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，一切還是要看黨主席賴清德的態度，但無論如何，藍營都不能以逸待勞，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」自由時報 ・ 1 小時前
吳子嘉稱鄭文燦有意復出選桃園市長 魏筠：鄭本人明確否認
民進黨桃園市議員魏筠今天（22日）透過臉書發文指出，針對資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」中爆料前桃園市長鄭文燦有意復出參選桃園市長，她已直接向鄭「本人」詢問確認，鄭的回答是：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」魏筠表示，吳子嘉在「董事長開講」中爆料，稱鄭文燦私下與民進黨某高層會面，並表達有意代表民進自由時報 ・ 20 小時前
參選2026？凌濤：地方盛傳鄭文燦接觸樁腳
[NOWnews今日新聞]媒體人吳子嘉近日爆料，前民進黨桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，鄭卻透過綠議員反駁，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。對此，桃園市議員凌濤今（23）日直言，「鄭文燦參選2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
回擊鄭麗文紀念吳石 賴清德：應緬懷為國奮戰的國軍而非共諜
國民黨主席鄭麗文紀念共諜吳石引發爭議，總統賴清德今（22）日在臉書上對此表態。他說，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。賴表示，黃百韜將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短6......風傳媒 ・ 18 小時前
桃園市長選戰 綠營傳有「大咖黑馬」？吳子嘉：張善政不一定會贏
民進黨籍的前桃園市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年。媒體人吳子嘉21日爆料稱，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。他認為，若鄭文燦真的代表民進黨參選桃園，國民黨籍的桃園市長張善政不一定會贏。中時新聞網 ・ 1 天前
2026誰戰桃園?何志偉.王義川被點名 鄭文燦駁回鍋
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導2026桃園市長之戰，綠營派誰出戰張善政備受矚目，除了被點名的王世堅、蔡其昌等"奇兵"，王義川、總統府副秘書長何志偉都是熱門人選，今（22號）何志偉參加青年營，大談桃園交通塞車問題，而王義川則舉辦桃園青山繪畫比賽，還傳出鄭文燦也有意回鍋，不過遭子弟兵否認傳聞。民視 ・ 13 小時前
