被吳思瑤封「違憲之母」 翁曉玲：發動大罷免時怎沒想到也違憲？

台北市 / 林彥廷 綜合報導

國民黨立委翁曉玲日前提出「憲法增修條文第二條修正案」，認為人民也應有直接提案罷免正副總統，只要經選舉人總數1.5％以上提議、10％以上連署，就可提出罷免案。對此，民進黨立委吳思瑤開嗆「違憲之母」、「台灣有國民黨，真是倒了N輩子的霉！」而翁曉玲則回說，「如果我是違憲的話，那麼民進黨當時在發動大罷免的時候，怎麼都沒有想到這也是違憲？」

翁曉玲今日受訪時被問及「民進黨認為提案是在鬥爭總統」時回應，民進黨政府在發動大罷免的時候，怎麼都沒有想到是在鬥爭立委？她認為憲法保障所有人行使直接民權還有罷免權，現行制度上，立委、議員縣市長都是透過人民一定比例的提案連署，就能提出罷免案。

廣告 廣告

翁曉玲說，現在總統是民選，但罷免權的行使上，是經由立法院、立委提出，通過後才能交付給人民行使罷免，人民要行使總統罷免案是不足、不完整的，就有修憲的必要，還給人民完整的罷免總統提案權。

而針對吳思瑤稱翁為「違憲之母」一事，翁曉玲指出，如果我是違憲的話，那麼民進黨當時在發動大罷免的時候，怎麼都沒有想到這也是違憲？這也是破壞民主。如果說立委做不好，4年後就可以換人做，同樣道理，如果總統認為發動大罷免是正當性的話，那我們認為總統做不好，有一定民眾來提案連署，再給全國人民投票表決，按照他們的邏輯也是有民主正當性。

原始連結







更多華視新聞報導

賴批在野違憲「要用更大的民主解決」 藍轟：罷免是報復

行政院不副署財劃法 翁曉玲喊「嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算」：不做事就別領錢

才赴中！ 翁曉玲：繼續擋「國防特別條例」 吳崢：坐實赴中領旨

