被告操縱股價並求償1億 網紅Cheap嗆雷虎科技：我有這本事還會發廢文嗎

YouTuber Cheap日前的影片內容被雷虎科技指摘有「操縱股價」之嫌，對此，Cheap今天（20日）發稿澄清事情始末。（取自Cheap臉書）





網紅「Cheap」今天（20日）下午在社群平台發文，指控雷虎科技對他提起刑事告訴，並求償新台幣一億元，理由竟是指他「操縱股價」。Cheap直言相當荒謬，反諷「我能操縱股價，還會在這邊發廢文嗎？」他也說明，爭議源自自己日前上架的影片中，以評論方式談及雷虎科技的經營模式，卻遭公司解讀為影射不當金融操作；對此，Cheap強調，影片中提及雷虎科技的內容並非攻擊，反而是稱讚其因軍工題材帶動股價上漲，「甚至還把雷虎畫得超帥」，質疑對方動輒提告、求償天價，已對言論自由造成噤聲效應。

事實上，雷虎科技日前已發布重大訊息回應此事，指稱Cheap在影片中影射公司為特定股東的「套利工具」、涉及利益輸送等內容，已嚴重偏離事實，對此予以嚴正澄清並駁斥，同時表明將循法律途徑處理。雷虎科技並於昨天正式對Cheap提起刑事告訴，並提出新台幣一億元的民事求償。雷虎科技董事長陳冠如也表示，希望透過司法程序，進一步釐清該支影片背後是否存在特定贊助者。

對此，Cheap在聲明中強調，影片內容均有所本，係依據大量公開資訊進行合理查證，並點名請雷虎科技「再仔細觀看影片11分44秒開始處」。他指出，影片中僅提到「雷虎科技公司的軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲」，從未對雷虎科技做出任何負面評論，卻仍被扣上「操縱股價」、「反對軍工國家隊」等莫須有指控，質疑對方動機，直言「此地無銀三百兩」。

Cheap也在正式聲明中批評，雷虎科技僅因影片內容不符公司期待，便動輒以刑事告訴與高額民事求償方式，恫嚇自媒體創作者的言論自由，卻包裝成「嚇阻假新聞氾濫」。他直言，對方的聲明更企圖操作輿論，將他塑造成「反對軍工產業國造」的形象，已嚴重侵害其本人及頻道的名譽與商譽。Cheap強調，對雷虎科技提出的民、刑事訴訟「絕不畏懼」，既然對方選擇走司法途徑，他也將全力應訴，「一切交由司法定奪」。（責任編輯：殷偵維）

