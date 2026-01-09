被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了

記者蔡維歆／台北報導

Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫7字開嗆：「蔡姐竟然破防了？」讓蔡依林粉絲全怒了。

蔡依林大巨蛋演唱會圓滿落幕。（圖／記者鄭孟晃攝影）

梁曉珺今早再度發聲，原本她將提及「邪教說」的爭議影片下架，不過今早又重新上傳，並狠酸：「蔡姐竟然破防了？」影片曝光後，網友傻眼表示：「這女的一直在博流量」、「她的想像力可惜用錯地方」、「真是囂張，直接舉報」、「那個說法太牽強」、「各種蹭熱度」，連網友們也都看不下去，決定向官方舉報。

而梁曉珺昨晚以帳號「斯理亞」在抖音發片，表示自己只是娛樂解讀，還在影片中引用中國《宗教事務條例》，指出宗教活動須在合法登記的宗教場所進行，不得於公共設施舉辦，暗示蔡依林若在中國開唱恐涉及違法。不過蔡依林6月將於北京鳥巢舉辦的演唱會，其實已通過中國的審查，北京市文化和旅遊局官網隨即公布最新審核文件，證實蔡依林巡演北京站已正式獲准，瞬間打臉斯理亞說法，也讓不少網友忍不住嘲諷「法律課白上了」、「被官方秒回應

