被周玉蔻嗆醜又髒！ 王世堅反擊諷「沒格調老太太」

2026地方選舉，資深媒體人周玉蔻在臉書提到，民進黨台北市長派誰都不會贏，網友點名立委王世堅，她卻回說「醜又髒。」王世堅今（29）天受訪時嗆辣回應，「我不評論她，極少數沒有格調的老太太，大概就是可能掃把掉了，就慌了，因為掃把是她維生的功能，可以騎著掃把到處亂飛。」

轟王世堅不配談格調 周玉蔻批：怎麼連滾帶爬罵人

民進黨立委王世堅隔空與資深媒體人周玉蔻互槓。原因源自周玉蔻在臉書上表示，民進黨會提名沈伯洋參選台北市長嗎？她自問自答說，「我猜不會！」並指出反正提名誰選台北市都選不上。網友紛紛留言點名人選，其中有人點到王世堅，但周玉蔻直接嗆，「醜又髒。」

有網友提到王世堅，周玉蔻直嗆「醜又髒」。圖／翻攝自周玉蔻臉書

王世堅表示，「我不評論她啦，我只評論有格調的人。人家絕大多數的老太太，都是在家含飴弄孫、頤養天年，但有極少數沒有格調的老太太，她大概就是，可能掃把掉了她就慌了，掃把是她維生的功能，可以騎著掃把到處亂飛。最主要是我根本完全沒有做什麼選市長的規劃打算，完全沒有。」

他反諷周玉蔻是沒有格調的老太太，強調自己沒有選市長打算。周玉蔻則再發文批評王世堅，「跟我談格調你也配？不是『從從容容』嗎？怎麼『連滾帶爬』罵人咧？說你又髒又醜，是提拔你，不知好歹，不只又髒又醜，還又笨！」

遭王世堅反諷後，周玉蔻再發文回嗆。圖／翻攝自周玉蔻臉書

綠營派誰戰2026台北市長！？ 傳罷團力挺「沈伯洋」

台北市長選戰除了吳怡農先行表態外，傳出有罷免團體力薦民進黨立委沈伯洋參選，並有望趕上表達意願的「末班車」。不過，也有罷團人士直言，英系在此局不想要吳怡農，加上王世堅本人無參選意願，因此打算支持沈伯洋出線。

民進黨立委吳思瑤表示，「沈伯洋應當也沒有參選台北市長的意願吧，我想伯洋本來就是專業的國防、國安立委，民進黨非常專業優質的不分區立委，他的戰場就在國會。」

台北／蕭秉儀、蕭睿陞 責任編輯／蔡尚晉

