被周玉蔻烏龍爆料「晶華緋聞案」害罰5萬 民視董事長敗訴確定

媒體人周玉蔻2022年於民視節目《辣新聞152》，烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟是蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，並在節目中揭露其個資，國家通訊傳播委員會（NCC）因此依違反《個人資料保護法》，裁罰民視董事長王明玉5萬元。王明玉不服提出行政訴訟，一審敗訴後上訴，台北高等行政法院今（26）日駁回，全案確定。

NCC指出，王明玉是民視代表人，而民視在《辣新聞152》節目未經張女同意，公布張女之個人資料及揭露他人隱私等內容，與公共利益無關，且無增進公共利益之必要，裁處王明玉罰鍰5萬元。



王明玉不服處分，提起行政訴訟，並於一審敗訴後提出上訴，認為一審沒有調查NCC諮詢會議遴選和召開程序瑕疵，也未說明理由，判決理由不備。

而台北高等行政法院指出，該節目播送張女之婚姻、職業、背景經歷、私領域生活，與其前夫及姻親等相關個人資訊之內容，顯非增進公共利益之所需，自非屬個資法可免責之範疇，原處分認適用法並無違誤，一、二審均判王女敗訴確定。

