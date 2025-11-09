被周玉蔻酸「醜又髒」 王世堅：沒格調老太太

民進黨2026年選舉提名首波拍板後，台北市長人選引發熱議。媒體人周玉蔻表示不論民進黨在台北市派誰參選都不會勝選，並對網友敲碗要派王世堅一事回嗆「醜又髒」。對此，王世堅回應表示他一向敬老尊賢，但極少數沒有格調的老太太可能是掃把掉了就慌了。除了台北市外，民進黨第二波提名據傳聚焦於新北、基隆等地區，其中基隆市議長童子瑋出戰呼聲高，而彰化縣則有四人爭取提名，最快將於12月底前完成黨內民調確定人選。

民進黨立委王世堅。（圖／TVBS）

針對周玉蔻的批評，立法委員王世堅強調他對老太太一向敬老尊賢，但極少數沒有格調的老太太可能是掃把掉了就慌了。此番言論被視為對周玉蔻的高級反諷。周玉蔻先前在發文中提到沈伯洋參選的可能性，並批評民進黨高層缺乏想像力，認為民進黨在台北市派任何人都不會獲勝，當網友提議派王世堅參選時，她則回應說王世堅「醜又髒」。

在台北市長選戰方面，被點名的沈伯洋傳出受到罷免團體力拱參選，但本人表示並未繳交意願書。剛從德國返台的吳怡農則有意願參選。王世堅則表示他不知道有意願書，因為他完全不敢想，強調黨內人才濟濟，自己無意願參選。

同屬艱困選區的桃園市，議員李光達已為何志偉掛出競選市長的大型看板，表示全力支持。對此，何志偉發表聲明表示若有機會，一定會全力以赴。除了何志偉外，王義川和前立法委員黃世杰也被點名並積極布局。

桃園市議員掛看板挺何志偉。（圖／TVBS）

至於民進黨第二波提名重點將聚焦在較單純的縣市。新北市的蘇巧慧幾乎已定於一尊，雲林縣的劉建國也較無懸念。基隆市議長童子瑋呼聲很高，他表示中央黨部一定會做完整的通盤規劃，做出妥適的考量，而他除了做好議長工作外，也隨時監督市政。

基隆市議會議長童子瑋。（圖／TVBS）

彰化縣則情況較為複雜，有4人爭取提名並已繳交「報名表」，最快將於12月底前完成黨內民調後確定提名人選。立法委員黃秀芳表示，之後應該會進行協調和徵詢，而她會積極爭取選民支持。無論如何，能否通往2026年縣市首長之路，修行仍在個人。

