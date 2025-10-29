被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞] 民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回應，他一向不評論她，「我只評論有格調的人」，他對老太太一向敬老尊賢。
周玉蔻在臉書表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！這個黨現在的頭頭們完全缺乏想像力！支持者更更嚴重」，直言民進黨提名誰選北市都選不上，不如打一場態度戰；對於有網友點名王世堅，周則怒批「堅屁啦！醜又髒」、「嘔吐」等語。
民進黨今舉行中常會，王世堅會前受訪時表示，他一向不評論她，「我只評論有格調的人」，他對老太太一向敬老尊賢，絕大多數的老太太都是在家裡含飴弄孫、頤養天年，但極少數沒有格調的老太太，大概是掃把掉就慌了，畢竟掃把是她維生的工具，能騎著掃把到處亂飛。
王世堅也說，他完全沒有要選市長的規劃打算，「完全沒有」。
至於綠委沈伯洋是代表民進黨出戰台北市的好人選嗎？王世堅提到，當然是，民進黨人才濟濟，如他一再提起的民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前立委高嘉瑜等，他們都非常適合，且都是全方位、全能型的。
王世堅說，民進黨原則是，22縣市一定會讓最強的出來，與其他政黨比賽、爭取2026，因此他樂見最強、最適合的人選出來。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
蕭旭岑赴中與宋濤會面！民進黨示警：統戰對象已鎖定國民黨核心
鄭麗文反對提高國防預算 總統府：她想法與全世界民主國家不一致
我APEC領袖代表團與川普、高市早苗會面？總統府：不排除任何可能
其他人也在看
重提王世堅「出軌往事」！周玉蔻：你也配跟我談格調？
媒體人周玉蔻今（29）日表示，她認為民進黨不會推薦立委沈伯洋選2026台北市長；至於有網友推薦立委王世堅，周玉蔻則氣得跳腳「堅屁啦！醜又髒」。王世堅下午受訪時回應，「我只評論有格調的人」，傍晚周玉蔻在臉書發文反擊，「跟我談格調？你王世堅也配？」中天新聞網 ・ 13 小時前
女大生「每天都想要」問：會太多嗎？ 網1原因喊超後悔
女大生「每天都想要」問：會太多嗎？ 網1原因喊超後悔EBC東森新聞 ・ 1 天前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
天母「S型水蛇腰」還沒榨乾老闆就被逮 馬伕日薪2500也沒了
31歲林姓男子在Telegram應召集團擔任「馬伕」，每日可賺2500元，負責接送應召女及收款。今年3月，他接獲指令載送吳姓女子至台北天母一間旅館從事性交易，價碼高達1萬5千元。中天新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 14 小時前
傳連勝文想再戰台北市長？蔣萬安「不予評論」 議員酸：覺得他不夠好？
鄭麗文當選新一任國民黨主席，但人事布局被質疑根本是「大連艦隊」，成為連家傀儡，更傳出若台北市長蔣萬安2026順利連任，國民黨副主席連勝文有意在2030接棒蔣萬安，再戰台北市長選戰。對此，蔣萬安今（29）日稱沒有聽說、不予評論。引來民進黨台北市議員洪婉臻狠酸，不予評論是覺得不夠好，所以不適合嗎？三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
黑絲女OL被雞追紅了！社群曬比基尼辣照 她坦言：很荒謬
據悉，事件發生在大昌一路的民營停車場，當事人徐女表示，自己平時經常看到這幾隻雞在場內閒晃，沒想到這次居然成為牠們的「目標」，從影片中可見，她從繳費亭走出時，一隻公雞先是慢慢接近，接著突然加速狂衝，另一隻雞也立刻衝出來加入，形成了「兩隻雞夾擊」的局面，讓她...CTWANT ・ 23 小時前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
名家論壇》韋安／一場選舉讓藍2028沒戲了？
[NOWnews今日新聞]823第二場公投之後，國民黨以三十一比零，沒倒一席立委，完勝。這是國民黨近年少見的整體性勝利，氣勢如虹。但資深媒體人吳子嘉在《董事長開講》說了一番話：「國民黨這個黨啊，不要吃...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
川習會上午登場 反中民眾釜山現場示威
美國總統川普（Donald Trump）及中國國家主席習近平今天（30日）上午將在南韓釜山進行會談，傳聞可能是會面場所的金海國際機場鄰近道路一早就出現反中民眾示威，大喊「習近平out」等語。這次峰會是2019年後美中兩國領導人首次會面。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 52 分鐘前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
以色列狂轟加薩釀104死！46死者為孩童 川普否認停火破裂
美國總統川普自誇解決了全球八場衝突，但現在恐怕減一！當地時間28日晚間，以色列以哈瑪斯違反協議為由，下令對加薩展開大規模空襲，釀成至少104人死亡，46人還是未成年的孩童。停火名存實亡，但川普堅稱其並未破裂，還強調以方有權利「反擊」。到了29日早晨，以軍發布聲明稱恢復停火，並宣稱打擊了「數十個恐怖組織目標與恐怖份子」，包括至少30名哈瑪斯指揮層級人員。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
假街訪「讓我勃起拿5萬」！色男佯SWAG主持搭訕 誘女入廁所性侵全拍下
（社會中心／綜合報導）自稱是成人平台SWAG街訪主持人的郭男，假藉「拍片通關遊戲」名義，在台北市街頭搭訕年輕女 […]引新聞 ・ 15 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 3 小時前
胡瓜、陳亞蘭「黑臉變包青天」太狂！神祕短片一週飆破31萬次觀看
日前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起爆炸性討論！影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，短短一週內即在各大社群平台衝出驚人的 31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」今（29日）答案揭曉，這支極具話題性的短片，原來是全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。而片中那兩位包青天，正是由綜藝天王胡瓜，以及金鐘視帝陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜。鏡報 ・ 3 小時前
綠2026恐剩台灣尾？蔡正元2理由斷言不可能
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會董事長游盈隆日前指出，目前整體社會氣氛不利執政黨，如果民進黨2026年的地方大選仍沿現有路線進行，到時可能只剩台灣尾（屏東）。對此，前立委蔡正元昨（28）日直言...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
溫朗東為逃兵「吃草拉屎」？全案結果尷尬了
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐巧芯去年踢爆，名嘴溫朗東10年前為了逃兵裝瘋賣傻，做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「隨地便溺大小便」等行為，對此，溫朗東提告徐加重誹謗及個資法，全案卻獲不起訴，溫朗東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前