被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守

實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。

《真料理兩鍋論》第二集中邰智源與羅時豐分享各自難忘的駕駛經驗 （圖／麥卡貝網路電視）

第二集的內容，主持人們為各領域駕駛員準備美食。羅時豐表示：「駕駛員太廣泛了，真要說的話連我都是駕駛員。」連職業大客車駕照都考過的邰智源則笑說，除了聯結車外，自己幾乎什麼車都開過。

羅時豐一聽隨即追問：「那你靈車開過嗎？」邰智源自嘲回應，自己過一陣子就會去坐。沒想到現場真的有一位靈車駕駛員，讓他哭笑不得問道：「第一集是禮儀師，第二集是靈車，是要幫我找身後事的一條龍服務嗎？」

節目中也邀請特技飛車演員、戰鬥機飛官、水上摩托車、熱氣球、救護車、捷運等海陸空各類駕駛員。訪問職業重機賽車手時，溫妮分享與邰智源在日本騎重機的回憶：「我永遠都忘不了，因為我這輩子沒坐過這麼慢的重機。」邰智源隨即補充：「她以為是跟憲兵隊一起走，因為速度跟走路差不多，時速大概只有十而已。」羅時豐也分享自己騎重機時，曾因跟車怕跟丟太緊張，不慎摔車兩次。

《真料理兩鍋論》首播奪冠主持人開心慶功 （圖／麥卡貝網路電視）

《真料理兩鍋論》播出後，在影音平台拿下排行冠軍，邰智源感性表示：「很感動，我們其實很簡單，做節目就是希望大家開心，只要能做出一個闔家觀賞的節目，讓觀眾能得到樂趣就足夠了。」羅時豐則說：「跟大家一起共事真的很開心，節目要長期看，現在串流媒體太多了，能被注意到不容易，我們會繼續加油，把歡樂帶給大家。」

《真料理兩鍋論》於 Hami Video 每週六 20:00 播出最新一集，木曜 4 超玩 YouTube 頻道每週五 20:00 更新上架；東森綜合台自 1/9（五）23:00 起播出第一集，並於每週同一時間更新一集。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導