被問中國大使嗆斬首高市 川普不願正面回應

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）11日接受福斯新聞主持人英格拉漢（Laura Ingraham）專訪，討論話題涵蓋美國各項內政與外交層面，其中英格拉漢特別提及中國外交官員揚言要斬首日本首相高市早苗一事，詢問川普看法，不過川普卻回答「很多我們的盟友也不是我們的朋友」，並力挺要讓中國留學生繼續到美國留學。

根據福斯新聞公布的專訪片段可以看見，英格拉漢詢問川普說，「新任日本首相高市早苗，我知道您很欣賞她，她說台灣所面臨的情勢極為嚴峻，若台灣遭中國奪下，可能涉及日本存亡危機。但有一名中國外交官在社群媒體揚言，日本首相應該因這段發言被斬首。中國不是我們的朋友，對吧？」

川普則回答，「很多所謂盟友也不是我們的朋友，我們的盟友在貿易上佔我們的便宜，甚至比中國更糟」。川普強調中國佔了美國很大的便宜，「我們建造了中國的軍隊，我們建造了中國的一切」，並稱自己在總統第一任期便對中國課關稅。然後，川普又再度重申自己和習近平關係很好，「要和中國打交道的唯一辦法，就是透過力量說話」，川普說自己所做的一切，像是關稅和強化軍隊，都讓美國更強大，「他們有很多飛彈，但我們也有很多飛彈，他們不會想和我們為敵」。

英格拉漢隨後追問白宮重新開放中國留學生赴美留學，且將提供60萬個簽證比過去還多出一倍，稱許多MAGA成員對此不開心，詢問川普「為什麼你認為這是一個符合MAGA的政策？」還說中國留學生不像法國等其他外國留學生，「他們從事間諜活動，竊取我們的智慧財產權」。

川普則回答，「你覺得法國人會比較好？我可不敢苟同。」川普說美國的科技產業在法國被不公平地課稅，「我們和法國有很多問題」，接著川普強調美國的大學需要外國留學生挹注經費才能維持下去，「我們的大學需要這筆錢，我把這個看成一項生意」。川普還指出，「別忘了，MAGA是我的主意。」川普強調自己比「比任何人都更了解MAGA想要什麼，MAGA希望看到我們的國家繁榮強大」。

對此，加拿大約克大學教授沈榮欽今日在臉書發文評論川普的說法，認為「有些人喜歡拿川普言行不一來替川普辯護，說不要把他的話當真，所以在川普稱讚習近平的外交辭令時，甚至會有非常兒童的反應。這其中有不少錯誤，例如川普2.0對中國關稅課徵，恐怕和大多數人從媒體得到的認知不同，但是說來話長，有空再談」。

