被問何啟聖喊終結花蓮傅氏王朝遭藍封殺！傅崐萁「咳」一聲頭也不回走人

記者陳思妤／台北報導

聽到何啟聖要選花蓮喊出終結傅氏王朝卻遭封殺，傅崐萁「咳」一聲後頭也不回，完全不回記者追問（圖／翻攝畫面）

媒體人何啟聖表態爭取國民黨花蓮縣長提名，喊出要終結傅氏王朝，但卻遭到國民黨封殺，排除在初選之外，讓他怒轟，這還是民主政黨嗎？國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（9）日被問到，怎麼看何啟聖被排除在民調之外？且何啟聖喊出要終結傅氏王朝？對此，傅崐萁只咳嗽了一聲，過程中不發一語，頭也不回的一路往前走。

何啟聖宣布要爭取國民黨花蓮縣長提名，更直指，在民主時代，一個地方若長期被稱為「王國」，那不是地方的榮耀，而是民主的恥辱。花蓮，被外界稱為「花蓮王」的，不是秀麗的山海，不是璀燦的文化，而是一個政治人物的名字──傅崐萁。

廣告 廣告

何啟聖痛批，相信對於「傅氏王朝」壟斷花蓮政經發展長達23年，諸多蔑視法律的敗行劣跡，都深惡痛絕！更對國民黨遭傅崐萁夫婦，挾地方勢力裹挾而噤聲不語，以致全黨沉淪，感到悲憤莫名。

然而，何啟聖表態參選後，國民黨花蓮縣黨部，僅納入前花蓮市長葉耀輝及吉安鄉長游淑貞兩人進行全民調，決定國民黨花蓮縣長的提名人選，將他排除在外。讓他不滿怒轟，這還是民主政黨嗎？倘若在程序起點即設下排他性門檻，不僅無助於團結，反而坐實外界對「內定」、「封閉」、「派系壟斷」的質疑，對黨的形象與選情皆非正面。

對此，傅崐萁今天在立法院面對記者追問，怎麼看何啟聖說被排除在民調之外，希望花蓮黨部重新評估？他整理了一些自己的衣服，還咳嗽了一聲，但並未回應。接著記者也追問，怎麼看何啟聖說要終結傅氏王朝？傅崐萁依然隻字未回，頭也不回的往前走。

聽到何啟聖要選花蓮喊出終結傅氏王朝卻遭封殺，傅崐萁「咳」一聲後頭也不回，完全不回記者追問（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

何啟聖喊終結傅崐萁王朝遭國民黨封殺！張亞中怒：讓外界確信花蓮被壟斷

選花蓮喊出「終結傅崐萁王朝」竟遭藍營封殺！何啟聖開罵了：這民主嗎？

力爭花蓮縣長提名！何啟聖再批傅崐萁夫婦「害全黨沉淪」：藍自覺警醒

宣布選花蓮縣長！何啟聖嗆「花蓮不姓傅」喊話國民黨：舉辦縣長初選

