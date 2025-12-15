被問何時辭立院副院長？江啟臣苦笑這麼說

▲黨內初選後是否辭立法院副院長？江啟臣受訪時表示「提名都還沒有決定，這些都是以後的事情」。（圖／江啟臣辦公室提供，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 下屆台中市長選舉，江啟臣在楊瓊瓔喊「準備好了」半個月後，昨晚終於宣布爭取國民黨內提名，綠營對手何欣純開酸，江啟臣一直沒表態的原因，應該是立法院副院長「這位置很有想像空間」、「藍營內部還滿多人想要的」，據了解江陣營原本盤算被徵召，楊瓊瓔殺入戰局後可能得初選。對於是否辭副院長，江啟臣說「提名都還沒有決定，這些都是以後的事情」、

民進黨在10月22日正式徵召何欣純之前，何在黨內已無敵手；藍委楊瓊瓔則於11月28日宣布「我準備好了」，但藍營呼聲最高的江啟臣，卻遲到昨晚才宣布爭取黨內提名，留給外界不少想像空間。

何欣純今（15）日上午受訪時表示，大家都知道江啟臣多年前就想選台中市長，這次不敢開口公開表態，應是一旦進入黨內初選，副院長的超然公正性將受到懷疑，「副院長這個位置還滿多人想要的」、「內部會不會有人公開喊話要他辭職」？

▲何欣純說，江啟臣「最早準備、最晚宣布」的原因，就是卡在立法院副院長這個職位。（圖／何欣純服務處提供，2025.12.15）

何欣純說，國民黨主席鄭麗文在黨內是否能hold得住？外界並不清楚，但她從側面得知，「副院長這個位置」就是江啟臣遲遲不願公開表態的考量因素。媒體再問「你這樣的研判就是說，鄭麗文並不是江啟臣當初想像的黨主席？」何欣純連答2次「應該是吧」！並說大家應該都可以看的到。

對於以何方式與楊瓊瓔競爭、初選後是否將辭去副院長一職，江啟臣受訪時回應「提名都還沒有決定，這些都是以後的事情」、「黨內的機制，就有勞黨中央去費心」。



