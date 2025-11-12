被問兩岸衝突「支持家鄉還是老婆家？」 薄瓜瓜：只支持兩岸和平

台北市 / 林彥廷 綜合報導

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政孫女，引發高度關注。而薄瓜瓜10日發文談及「罌粟花紀念日」、中外戰爭歷史。遭提問「如果打台灣，你是支持家鄉，還是支持媳婦家？」薄瓜瓜回應「我只支持兩岸和平」。

薄瓜瓜於X平台上發文表示，自從他在英國預備學校時期開始，每到「追思日」都會佩戴罌粟花。但作為唯一的中國學生，他曾經想過「這對我而言有什麼意義呢？」

廣告 廣告

薄瓜瓜指出，於是他開始尋找答案。在第一次世界大戰中，有十四萬名華工跋山涉水，遠赴歐洲戰場，協助英法聯軍。他們清除地雷、挖掘戰壕、修築道路。然而這份犧牲並未得到感激。凡爾賽條約最終將德國在華的領土割讓給日本。那股被背叛的痛楚，引燃了1919年的「五四運動」，啟發了下一代的革命者。

薄瓜瓜說，到了第二次世界大戰，我們失去了兩千萬人，這個數字超過了整個歐洲戰場（不含蘇聯）的死亡總數。但1935年的「一二九運動」使支離破碎的國家重新團結。紅與藍並肩作戰，美國人也一同加入。

薄瓜瓜只表示，因此，在感謝退伍軍人的同時，我們也不應忘記：無論是被背叛還是結盟，我們的命運始終緊密相連。「我們或許會有晶片制裁與貿易爭端，但我們共享的，永遠多過我們分歧的。」

貼文也讓作家崔成浩轉發分享，並提問「寫得不錯，可是，如果打台灣，你是支持家鄉，還是支持媳婦家？」也吸引薄瓜瓜親回：「我只支持兩岸和平」

原始連結







更多華視新聞報導

台海衝突挺哪方？ 薄瓜瓜：只支持兩岸和平

薄瓜瓜在台結婚 中國媒體全噤聲 國台辦首度回應：反對進行惡意操作

薄瓜瓜在台灣結婚 中國官方首回應：無評論

