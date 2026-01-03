被問初選完會不會團結？綠營3將公開承諾 林岱樺「再講一次政見」未談脫黨參選

藍綠白積極備戰2026大選的同時，民進黨於今（3）日舉辦2026民進黨高雄市長提名政見發表會，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等4人無一缺席，其中林岱樺雖感慨「已經死過一次」盼得到支持，卻在被問到初選過後是否會團結的問題時，選擇重申第一階段就已說明過的政見，成為本場政見會的關注點之一。

2026民進黨高雄市長提名政見發表會，資深媒體人陳敏鳳在提問「如何讓高雄更國際化」的同時，詢問在場的4名候選人「初選結束後，會不會團結？」

面對陳敏鳳的提問，邱議瑩先是用約30秒的時間表達論點，接著重申「遵守遊戲規則」的立場，公開承諾不會脫黨參選、不會不支持同黨的參選人。而許智傑、賴瑞隆也否認脫黨參選可能性的同時，強調會全力支持勝出的候選人，因為最終目標就是「團結守住高雄」。

不過林岱樺卻用3分鐘的時間，將申論時、也就是第一階段時提到的所有政見再講一次，從一纜二塔三黃金、三大護國產業、五大區域亮點、十大AI好生活到城市外語政策，都進行了二度說明，唯獨未回應在初選後是否團結、有無脫黨參選可能的問題。

