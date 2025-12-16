被問副署僵局 游錫堃三回：台灣民主大家一起走

前立法院長游錫堃。（資料照片） 圖：翻攝自游錫堃臉書

[Newtalk新聞] 民進黨的前立法院長游錫堃今(16)日在立法院發表新書，這也是他卸任院長後二年第一次回到立法院。對於當前憲政爭議，游錫堃受訪時不願意直接回應，僅連續以三次「台灣民主大家一起走」回應。他強調，台灣是十四億華人文化裡唯一民主國家，大家要更加珍惜。

「臺灣民主路－書法集」新書發表會今日在立法院群賢樓舉行，前行政院長游錫堃、蘇嘉全及現任院長韓國瑜也都出席。該書共邀請 77 位國內書法名家共同參與，依據台灣民主發展的十個重要階段，蒐集 62 首詩詞為書寫題材，最終完成 128 幅書法作品，展現民主精神與書法美學的融合。

廣告 廣告

游錫堃活動前受訪表示，非常高興看到大家，我已經快要兩年沒有來到立法院跟大家見面。所以今天看到大家很高興，然後今天來的目的就是為了有一本新書要發表，事實上它是一個書法集，一般書法集沒有人在做新書發表會的，這本書叫做「台灣民主路-書法集」，換句話說，這一本新書是以台灣歷史的架構，自由民主的血肉，邀請書法名家77位來寫62首詩，一共完成128幅作品，裡面的作品都是依據台灣歷史的程序，從武裝抗日到現在，把它分成10個階段，每個階段選擇6首詩來完成。可以看到先賢的血淚，為了爭自由、爭民主，為了反威權、反殖民，他們付出非常大的代價，所以台灣的民主是非常珍貴值的，大家共同珍惜，「至於剛才問的問題那，我只有用一句話來跟大家共同勉勵，就是「台灣民主路大家要一起走」。

接著記者也針對院際協商等爭議詢問游錫堃意見，他回應說，他還是一句話，「台灣民主路大家一起走」。台灣民主自由非常珍貴，他也很期待，因為人飢己飢，人溺己溺，華人文化圈、漢族文化圈十四億人口，只有台灣是民主國，既然其他的地方的人民沒有辦法享受自由民主的生活，那全球的人類都有責任來幫助臺灣、漢族文化圈唯一的民主國家更走向民主。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林濁水：不副署是合憲、但是憲法規定是來制衡總統的

批立法院多數暴力 政委：行政院「不副署」是反制國會獨裁