被問去年雙城論壇喊「團客來台觀光」沒後續 國台辦「跳過」：此次…

記者陳思妤／台北報導

朱鳳蓮主持國台辦例行記者會（圖／翻攝畫面）

雙城論壇將在12月27、28日於上海舉行，但去年雙城論壇時，時任上海市副市長華源曾說要推動上海居民到台灣觀光，不過至今卻無後續消息，國台辦今（17）日記者會中被問到此事竟「跳過」，直接開始介紹今年的主題。

國台辦今天舉行例行記者會，被媒體問到，去年12月17日在台北舉行雙城論壇，當時上海副市長表示說要推動上海居民組團到台灣觀光，但都沒有後續消息，沒看到成效，今年雙城論壇定在12月27、28日舉行，台北市長蔣萬安會率團親自出席，觀光業者期待有些好消息，國台辦在這方面有什麼看法？以及這次雙城論壇討論相關議題，是否有相關行程介紹？

對此，朱鳳蓮「跳過」第一題有關觀光的問題，直接回應後面的提問稱，經上海與台北兩市商定，2025上海台北城市論壇將於12月27、28日在上海舉行，此次論壇以科技改變生活為主題，將透過交流研討推動兩市在科技交流、軌道交通、健康養老方面的經驗分享和互動交流。

朱鳳蓮說，論壇期間兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

媒體追問，蔣萬安將帶隊參加，國台辦主任宋濤是否有會見計畫？對此，朱鳳蓮也沒有正面回應，而是稱剛剛已經回答過了。

