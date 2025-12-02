被問參選與否 李四川：台北市政質詢不談新北市

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北2日電）台北市副市長李四川頻被點名代表國民黨參選明年新北市長，李四川今天在市政總質詢被問到此議題時說，在台北市不談新北市，並說他的確講過願意承擔，但沒人叫他承擔。

台北市議會今天進行市政總質詢，台北市長蔣萬安在會前被媒體堵訪問及明年選舉議題時說，離選舉還有一段時間，他現在都專注在市政上。

李四川在國民黨議員李傅中武質詢時被問到相同議題，李四川答詢表示，今天是市政總質詢，而且現在是在台北市，所以不談新北市。同樣站在質詢台上的蔣萬安則露出燦爛笑容。

李傅中武追問，李四川曾於接受媒體訪問時提到願意承擔明年新北市長選戰。李四川回應，「我有講過沒有錯，但現在沒有人叫我承擔」。李傅中武則盼李四川承擔、稱非李四川莫屬，並送上原住民的戰袍背心，以提前預習作為市長接受議員質詢。

李傅中武後續拿出3把獵槍造型的玩具槍及山豬造型玩偶，讓蔣萬安及李四川試射。李傅中武接著詢問台北市警察局長李西河持有獵槍相關規定，李西河說，首先必須具有原住民身分，才能經過訓練合格、持有證書並登記列管。

李傅中武再問，蔣萬安及李四川是否能持有獵槍。李西河說，要是原住民才可以，所以蔣萬安及李四川不能拿。李傅中武則開玩笑表示，那麻煩警察局將蔣萬安及李四川帶走，引發議場哄堂大笑。

此外，民進黨秘書長徐國勇昨天談到新台幣1.25兆元國防特別預算時說，「國無兵恆亡」，保持自我保護的能力是必要的，就像每個人家裡都有鎖，但不代表有鎖就一定會有小偷，講得更粗魯一點，總不能上完廁所才去買衛生紙。

蔣萬安今天對於衛生紙說表示，厚植國防實力是必須的，但錢要花在刀口上，把國防軍備比喻成廁所的衛生紙，他覺得有點奇怪。（編輯：張銘坤）1141202