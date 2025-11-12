被問及薛劍威脅「斬首」高市 川普竟回：盟友比中國愛佔我們便宜
編譯張渝萍／綜合報導
日本駐大阪總領事薛劍，日前在X上針對日本首相高市早苗「挺台」言論提出「斬首威脅」，震驚國際。美國總統川普在10日播出的訪問節目中也被問及此事，想不到他並未評論薛劍的行為，反而批評盟友：「我們的盟友在貿易上，比中國愛佔我們便宜。」
《朝鮮日報》指出，此番言論顯示，川普的對美國盟友的批評程度，甚至超越對主要戰略競爭對手中國的態度。而中共喉舌《環球時報》也大肆報導川普的態度，引述媒體稱這是「川普在為中國辯護。」
日本首相高市早苗先前表示，若中國動用軍事力量與艦艇封鎖台海，將構成日本的「存亡危機事態」，自衛隊會在此時出動支援。此番言論讓中國駐大阪總領事館薛劍相當不滿，甚至激進地在X上發布戰狼般的威脅「那種骯髒的頭，就應該毫不猶豫斬掉」。
福斯新聞10日播出專訪川普的內容，在12分39秒處，主持人英格拉漢（Laura Ingraham）就針對薛劍在X上的「斬首」發言問川普：「他們（中國）不是我們的朋友，對吧？」川普沒有針對薛劍的「斬首」貼文表達任何意見，反而回答：「我們許多盟友也不是朋友。」他還說：「我們的盟友在貿易上佔我們便宜，甚至比中國還誇張。」
《朝鮮日報》指出，川普此番言論再次凸顯他對美國盟友的負面看法，他認為這些盟友一方面依賴美國提供安全保障，另一方面卻與美國存在龐大的貿易順差。
川普對中國較友善的態度，也被中共喉舌《環球時報》藉此宣傳，引述英媒《每日郵報》報導內容稱，川普的行為似乎在為中國辯護。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
比誤認China還瞎！蘇丹血腥屠殺慘 促停火協議國家竟是內戰幕後黑手
新聞幕後／川普最懂習近平？學者：川普2.0對中政策恐掩蓋中共深層野心
預言家？「台灣有事」發言掀熱議 前首相曾批高市「貿然行動很危險」
美中貿易戰緩和！中國暫緩制裁韓華集團美國子公司一年
其他人也在看
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不斷更新／宜蘭也宣布了！全台各縣市12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 12 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 23 小時前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB》大谷翔平、山本由伸是否參加WBC？ 道奇總經理回應
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 1 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 19 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 2 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 23 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 1 天前
不斷更新/警戒鳳凰颱風全台都公布了！11縣市11/12停止上班上課一次看
鳳凰颱風現已穿越菲律賓呂宋島進入南海，減速並轉向北上，逐步逼近台灣。氣象署預估今（12）日下午至傍晚颱風將登陸南部地區，目前已發布海上陸上颱風警報。昨（11）日受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地降下大雨，12日是否停班停課備受關注，《中天新聞網》將為您即時更新停班停課最新資訊。中天新聞網 ・ 3 小時前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱議瑩喊「投柯志恩就是投給鄭麗文」 深綠鄉民爆氣反嗆
民進黨高雄市長初選今(10日)起至14日開放領表登記，綠委邱議瑩一早搶頭香完成登記，隨即開砲轟國民黨主席鄭麗文秋祭爭議，直呼「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。網友對此一面倒負評，直嗆「投邱議瑩就是支持美濃大峽谷」，還有自稱是深綠鄉民喊「別出來選了！」中時新聞網 ・ 1 天前