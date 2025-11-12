被問及薛劍威脅「斬首」高市 川普竟回：盟友比中國愛佔我們便宜

編譯張渝萍／綜合報導

日本駐大阪總領事薛劍，日前在X上針對日本首相高市早苗「挺台」言論提出「斬首威脅」，震驚國際。美國總統川普在10日播出的訪問節目中也被問及此事，想不到他並未評論薛劍的行為，反而批評盟友：「我們的盟友在貿易上，比中國愛佔我們便宜。」

《朝鮮日報》指出，此番言論顯示，川普的對美國盟友的批評程度，甚至超越對主要戰略競爭對手中國的態度。而中共喉舌《環球時報》也大肆報導川普的態度，引述媒體稱這是「川普在為中國辯護。」

日本首相高市早苗先前表示，若中國動用軍事力量與艦艇封鎖台海，將構成日本的「存亡危機事態」，自衛隊會在此時出動支援。此番言論讓中國駐大阪總領事館薛劍相當不滿，甚至激進地在X上發布戰狼般的威脅「那種骯髒的頭，就應該毫不猶豫斬掉」。

福斯新聞10日播出專訪川普的內容，在12分39秒處，主持人英格拉漢（Laura Ingraham）就針對薛劍在X上的「斬首」發言問川普：「他們（中國）不是我們的朋友，對吧？」川普沒有針對薛劍的「斬首」貼文表達任何意見，反而回答：「我們許多盟友也不是朋友。」他還說：「我們的盟友在貿易上佔我們便宜，甚至比中國還誇張。」

《朝鮮日報》指出，川普此番言論再次凸顯他對美國盟友的負面看法，他認為這些盟友一方面依賴美國提供安全保障，另一方面卻與美國存在龐大的貿易順差。

川普對中國較友善的態度，也被中共喉舌《環球時報》藉此宣傳，引述英媒《每日郵報》報導內容稱，川普的行為似乎在為中國辯護。

