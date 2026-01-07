被問四大天王合體復出機率？羅志祥笑答：不會有人理

羅志祥。（中天綜合台提供）

中天綜合台《綜藝OK啦》8日晚間9點播出「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」，近年來演藝圈吹起一股偶像團體復出潮，主持人羅志祥被問到四大天王是否有機會合體時笑答：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」他也提到實際原因：「我們當時沒有創出很高的成績，像Energy有〈放手〉、F4有《流星花園》，那會讓人有情懷。」羅志祥還分享拍攝偶像劇時遇到的趣事：「我坐電梯遇到印尼朋友，他一直看我，我以為他認出我，因為我的戲都有在印尼播，結果他突然跟我講『你是印尼人嗎』？他以為我也是幫傭，因為我那時候曬很黑，剛好又拿著垃圾袋。」

愛紗17歲就獨自來台發展，並以女子團體Sunday Girls出道：「那時候不像現在那麼方便，到任何國家都可以視訊，想家時必須到超商買國際電話卡，那時候我因為太想家，把所有錢都花在買電話卡上，每天打電話。」同樣來自日本的團員麻衣也很有感：「那時候很少有日本的東西在台灣賣，爸媽寄來的日本零食跟調味料，我都好好地收著，那裡面有一個我很喜歡的餅乾，對我來說很珍貴，我心情很難過、很累的時候才會吃，結果有天回家，我打開那個箱子是空的，我超生氣。」在場來賓聽完一面倒地力挺她，愛紗也補充說：「那次是我跟她認識這麼多年，第一次也是唯一一次看到她這麼生氣，她說『我很珍惜它，妳都沒問過我』，那個女生還很天真地說『因為我想吃啊』。」

麻衣。（中天綜合台提供）

愛紗。（中天綜合台提供）

麻衣也提到團體連坐罰的制度讓她覺得很辛苦：「公司要求我們減肥，那時候我才38公斤，但團體裡有需要減肥的人，大家就要一起，因為團體責任，只要有一個人體重比昨天多一點點就會罰錢，但需要減肥的那個人還偷偷去買珍珠奶茶，我們在睡覺的時候也會聽到冰箱打開的聲音。」

羅志祥聽完也認同地說以前的經紀公司對於藝人管理非常嚴格：「四大天王練舞的過程中，有一個團員對舞蹈可能沒有這麼熟悉，我是編舞者，老闆很兇地說『他跳錯你就踢他，就是要告訴他不能錯』，真的很嚴格。」他還想到曾在夜店遇到Sunday Girls：「我去夜店看到她們本來要打招呼，結果她們全部躲起來，我一轉頭她們老闆出現了，原來她們公司禁止她們去夜店。」

梁赫群。（中天綜合台提供）

趙正平。（中天綜合台提供）

趙正平則分享景行廳男孩舉辦簽唱會的盛況：「我們辦在台北火車站，當天滿到對面車道，造成交通癱瘓，所以如果我們認真要開演唱會的話，應該是一票難求。」梁赫群更透露唱片公司給的待遇也超好：「我們出通告都是坐港星保母車，還會到東區最貴的髮廊做頭髮，唱片公司真的是重金禮聘，但也可能是有一筆冤枉錢的預算。」他還分享趙正平上錯車的糗事：「趙哥做好頭髮就先上保母車，他問司機要去哪，司機告訴他後，他就開始數落司機『怎麼會是去這裡？你到底有沒有搞清楚』？司機就說『趙哥不好意思，我今天是來載羅志祥的』，趙哥只好摸摸鼻子下車。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《綜藝OK啦》。

