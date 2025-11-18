被問執照恐不保？仙塔律師笑不出來 17字回應

新北市 / 綜合報導 新北市瑞芳區一處停車場，昨(17)日晚間發生火燒車！一輛轎車不明原因起火燃燒，當時車上有一名男子，警消到場滅火救人，而男子被救後，走路搖搖晃晃疑似有喝酒，精神狀況不佳，警消在車內發現有一包木炭，不排除是男子縱火，但男子說木炭只是要烤肉用，是因為抽菸不小心點燃火種這樣的說法警方心存懷疑，將男子帶回調查。停車場內燃起橘色火光，湊近一看，居然是一輛轎車全面燃燒，熊熊大火越燒越旺煙霧瀰漫，警消獲報趕到現場灌救，泡沫滅火，噴灑泡沫後，火勢很快被撲滅，不過整輛車被大火吞噬，車子內部被燒得面目全非只剩骨架，附近民眾聽到爆炸聲全被嚇壞。目擊民眾說：「聽到砰一聲嚇到我，好像是火燒車，靠近一點看，就看到這位車主，穿一件白色衣服，就想說應該是有人。」17日晚上6點多，新北市瑞芳區逢甲路上一處大型停車場，車輛爆炸起火，警消仔細尋找起火原因，發現副駕駛座上有一袋木炭，懷疑跟火燒車有關係，而當時駕駛就在車上，男子及時被救出，不過他的頭部有明顯擦挫傷，身上還有其他燙傷，走路時還搖搖晃晃，精神狀況看似不太好。記者VS.火燒車車主說：「(有喝酒嗎)，沒有，(沒有喝酒)，(小心，你不要走，不要走)，(你車子怎麼會著火)，車子，就是車上有一些烤肉的東西，(烤肉的東西喔)，對，它還有火種，然後抽菸的時候，火開始燒起來。」否認有喝酒，卻連站都站不穩，話還說不太清楚，警方懷疑，男子可能在車上縱火。記者VS.警方說：「他狀況不穩啦，人家在救火他會跑過去。」被帶上警車時，頭還往前倒，靠在椅背上，男子被帶回警局，進一步調查是否酒駕，以及火燒車事故的起火真相。 原始連結

華視影音 ・ 3 小時前