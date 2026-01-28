被問張又俠慌了？國台辦低頭看稿12次這樣說

▲中國國台辦發言人張晗28日舉行記者會，被問及中共中央軍委副主席張又俠落馬問題時，低頭看稿、翻閱資料。（圖／翻攝自台海時刻YT）

[NOWnews今日新聞] 中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被官宣落馬，引發國際關注。對於此事是否會影響兩岸關係，中國國台辦發言人張晗今（28日）回應，中國仍把握主導權與主動權，絕不承諾放棄武力；但她回應時先沉默約兩秒，又多次低頭看稿，也未提及兩人姓名。

中國國台辦今舉行記者會，中央社記者提問，先提問國共論壇相關問題，隨後又提問張又俠、劉振立兩人遭立案調查，共軍高層人事動盪是否會影響兩岸關係發展。

在回應國共論壇問題時，張晗看向記者從容回應：中國願在「九二共識」，反對台獨共同政治基礎上，同包含中國國民黨在內的台灣各政黨、團體與各界人士加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

在聽問題時，張晗就已經低頭狂翻手中資料，至少翻閱約10秒，而回答張又俠落馬時，張晗再次低頭看稿後才開口，「第二個問題……有關立案審查調查再次表明中共中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨與軍隊有決心、有力量的重要體現」。

張晗說，「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權與主動權」，中國大陸願為和平統一創造廣闊空間，並以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

而整段回答中，張晗至少低頭看稿12次，且全程沒有提及張又俠、劉振立的名字。

