中國解放軍高層頻頻遭整肅，今天國台辦被台媒問到張又俠及劉振立落馬問題，國台辦發言人一聽到關鍵字，先深吸一口氣，接著開始猛翻資料，彷彿當機，回答問題時更是隻字未提官員名稱，僅回中共懲治腐敗零容忍。

中央社記者：「中共中央軍委副主席張又俠、以及中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉違紀違法遭到調查，有關共軍高層人事動盪，對兩岸關係發展會有影響嗎？」

一被問到敏感問題，國台辦發言人先是停頓幾秒，低頭猛看資料，小心翼翼，謹慎回答。

國台辦發言人張晗：「第二個問題...有關立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗，無禁區、全覆蓋、零容忍，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。」

被問張又俠落馬敏感問題，國台辦尷尬避提姓名。（圖／民視新聞）不僅隻字未提張又俠及劉振立兩人名稱，國台辦官網的文字，人名也都以"軍方高層"取代，可見話題有多敏感。長期研究兩岸情勢的陸委會主委邱垂正，對於張又俠落馬後的兩岸情勢表達憂心。

陸委會主委邱垂正：「如果說沒有人幫他(習近平)，一起來用專業的判斷，方方面面做好規劃，會不會冒險做決策，民族主義就容易用簡單粗暴的方式，去解決複雜敏感的問題，這樣就更容易出錯。」

被問張又俠落馬敏感問題，國台辦尷尬避提姓名。（圖／齊有此理）邱垂正分析，習近平對政權一把抓，尤其2027又是中共建軍100周年，習近平不光對外展現軍事肌肉，對內也要有交代。

陸委會主委邱垂正：「敢跟習近平說不一樣的話的人，可能就大幅減少，因為定於一尊，決策也沒有不同的意見，容易一言堂，他任內為了鞏固自己的權力，形塑他是一個成無可取代的中共領導人，而且他還要跟美國去秀肌肉，各種戰艦噸位已經超過美軍。」

面對中國高層人士動盪，我方高度掌握，嚴正以待。

