被問拚二胎？蘇小軒笑回一句話 和唐禹哲婚後生活全說了

〔記者李紹綾／台北報導〕台美混血女星蘇小軒2023年答應唐禹哲求婚，兩人育有3歲兒子，感情生活相當低調，日前更被傳已於今年9月悄悄登記結婚。她昨(15日)在社群開放Q&A，大聊感情觀及第二胎的話題。

談到如何維繫感情，蘇小軒直言關鍵在於「有共同的興趣很重要」，她分享，不管是一起追劇、看動漫、打電動，或是下廚做飯，只要是原本就會讓自己開心的事，如果能兩個人一起做，感情自然能在日常中累積快樂。她也甜甜地表示，生完小孩後的生活讓她感到相當幸福。

廣告 廣告

至於先前曝光和兒子互動的影片中，兒子流利的英文也引起討論，蘇小軒則笑說，自己目前正親自教孩子英文，「平常會多多對話，中文、英文一起學」。被問到是否考慮再添一個寶寶，她先是打趣回：「怎麼這麼多人問題…」接著附上一個開心又加油的表情符號，態度看來並不排斥，也讓粉絲留下滿滿想像空間。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「冬至」轉運回氣最佳時間點！ 12生肖「2026好命」搶先機

館長進軍中國抖音踢鐵板 首度開播就吃癟

12/15～12/21宇宙期末考週報到！最強「5星座」好運擋不住…

濱崎步再出手！上海無人演唱會高清照曝光 正面打臉中國「只是彩排」

