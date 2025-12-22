被問搭高鐵捷運害不害怕？ 曹西平神回應

〔記者林南谷／台北報導〕台北捷運19日發生連續攻擊案件，造成4人身亡、11人受傷，今(22)日一早，資深藝人曹西平透露被問搭高鐵捷運害不害怕？他秒回應怕什麼，「該出門也是要出門，不可能因為怕什麼事情都不要做了，我就是一般老百姓我又能怎樣，你我還是要出門拚生活。」

曹西平接著霸氣說，他不滑手機也不戴耳機，就坐在候車地方等車來，一直都是如此，並說坐在那邊都會看人走來走去，自己也會自拍影片紀錄；曹西平也談到通緝犯張文非常熟練的丟棄煙霧彈走來走去，認為他好像規劃很久，ㄧ點都不匆忙慌張，很像經過訓練ㄧ樣，直呼挺恐怖的。

現在的曹西平，坦言大家搭車坐車，應該都會特別注意周遭，更提醒接下來大節日到來，搭乘交通工具的地方都要戒備森嚴，不怕萬一就怕ㄧ萬，出了事情可是不得了，誰都賠不起啊！

曹西平臉書全文

隔壁店長問我說你搭高鐵捷運你害不害怕我說怕什麼該出門也是要出門不可能因為怕什麼事情都不要做了我就是一般老百姓我又能怎樣？你我還是要出門拚生活我不滑手機我也不戴耳機我就坐在候車地方等車來一直都是如此(大概我是老人的關係)我坐在那邊我都會看人走來走去我自己都會自拍影片紀錄我從不會買票搭車到現在我比較熟練了這就是學習這就是願意走出去我是四年級生我不知道現在的生活環境跟狀況怎麼會這麼激烈這麼嚴重以前我都不曾看過的畫面都出現了這種畫面以前只有在電影裡面出現那位先生非常熟練的丟棄煙霧彈走來走去好像規劃很久的感覺ㄧ點都不匆忙慌張很像經過訓練ㄧ樣挺恐怖的搭車坐車現在大家就會特別注意周遭了只怕時間久了大家就沒有防備心了還是要持續注意觀察大節日的到來人潮擁擠二十幾萬人這可不是在開玩笑的各位請大家可以不要去就不要去了吧每個熱鬧的節日都會有很多不確定的因素發生還是請各位年輕孩子們注意安全保護好自己(擔憂)接下來都是大節日的來臨任何搭乘交通工具的地方都要戒備森嚴不怕萬一就怕ㄧ萬出了事情可是不得了誰都賠不起啊四哥憑良心我是真的很擔心也很害怕時代不同了什麼人都有以前沒有發生過的事情現在都發生了千萬不要掉以輕心爸媽注意好自己的孩子們爸媽出去玩也要隨時保持聯繫你們的孩子在哪裡，，，？確保安全哎這幾天心情很不好受不知道為什麼？搭車都有點怪怪的說不上來的怪

