被問政院是否副署反年改修法 張惇涵引翁曉玲老公「意見書」反殺

行政院「不副署」新版財劃法修法，引發在野不滿，國民黨立委翁曉玲今（18）日質詢時，詢問行政院秘書長張惇涵，政院是否會副署三讀的反年改公教年金修法，張則念出翁的丈夫、前大法官陳春生釋字717號協同意見書，強調政院會做出合法合憲決定。

司法及法制委員會召委翁曉玲今邀請相關部會，針對「行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告並備質詢。

翁曉玲質詢時要求張惇涵回答，面對全國退職的公教人員，三讀通過的停砍公教人員退休金法案，行政院會不會副署？

張惇涵則念出一段文字，「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念。」他說，這是陳春生在釋字717號協同意見書提出來的。

翁曉玲微笑回應說，「我先生的發言跟停砍公教（年金）有什麼差別嗎？我們財政是有什麼困難嗎？如果現在財政有困難、無法永續經營，為什麼要花1.25兆去買軍購？」

翁委員再次要求回應行政院會不會副署年金修法，張惇涵表示「咨文還沒送到總統府跟行政院」，停頓幾秒後翁曉玲說，「你怎麼知道有沒有送？政院的態度、立場呢？」張回覆，「早上才確認過，行政院、總統府一定會做合法合憲決定。」

翁曉玲批評，合法合憲不是行政院決定的，現在行政院已經膨脹到是五權架構機關裡最偉大的。對此張反駁，「委員，是你說過立法院比較大的。」

翁曉玲說，通過的法律案可以不副署不執行，總統可以不公告，這不是行政獨裁什麼才是？張惇涵說明，「委員你是學者，行政也有制衡機制，還有憲法法庭、不信任案，所以行政沒有獨裁。」

責任編輯／洪季謙

