被問是否喝「大和解咖啡」？ 鄭麗文：隨時「候教、奉陪」

國民黨主席鄭麗文。(記者張嘉明攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日上午出席前中廣董事長趙少康發表「七十少年」新書記者會，針對趙少康表達願意促成藍、綠、白3黨喝「大和解咖啡」，她下午拜訪前總統馬英九後受訪表示，喝咖啡她隨時「候教、奉陪」，但也抱怨到目前為止並沒有感受到民進黨的誠意。

鄭麗文指出，今天上午記者會中提到當年趙少康在30年前推動朝野喝「大和解咖啡」的往事，當時她心想趙少康應該是再促成此事不錯的角色，沒想到自己與趙少康心有靈犀一點通，提出願意促成3黨喝「大和解咖啡」的呼籲。

廣告 廣告

鄭麗文表示，台灣不能再繼續內耗、惡鬥下去，並希望能解開賴清德總統的心結，如果台灣內部無法對話、溝通，朝野僵局就只能持續下去，這對台灣是非常嚴重的事情，因此期盼朝野可以理性對話，但直到目前為止，她還沒有感受到民進黨的誠意，但她也強調，「喝咖啡我隨時候教、奉陪。」

此外，過去競選黨魁期間，鄭麗文與競爭對手、前國民黨副主席郝龍斌曾經產生不快，但趙少康今天透露鄭、郝兩人日前已經一起吃過飯，對此，鄭麗文回應，選後早就已經翻篇，大家都是長期認識的好朋友，選舉只是一時的，面對國家千瘡百孔、內外交迫等各種挑戰，國民黨要快速整隊，才能守護住台灣的民主以及開創兩岸和平。

【看原文連結】

更多自由時報報導

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

出席趙少康新書發表 柯建銘主動提續杯「大和解咖啡」

漏網鏡頭》鄭麗文翻舊帳?趙少康、韓國瑜、郝龍斌一臉尷尬

逆轉！中配周滿芝為中國發展組織 原判無罪改判8年徒刑

