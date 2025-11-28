被問是否會幫民眾黨站台 蔣萬安回頭找戴錫欽：要問黨部主委

台北市議員徐立信今（28日）在市政總質詢時，詢問台北市長蔣萬安是否會替民眾黨站台？蔣萬安笑著回應，可能要請教國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽，若徐立信願意邀請他站台，「我也願意」。

台北市議員徐立信28日在市政總質詢時，詢問台北市長蔣萬安是否會為民眾黨站台。（報系資料照）

戴錫欽日前曾表示，台北市長蔣萬安「可以替民眾黨議員候選人站台」，此發言引發外界討論。徐立信質詢時表示，現在藍白合作，戴錫欽說不排除替民眾黨議員站台，若是民眾黨的議員，市長會去站台嗎？蔣萬安笑著回應，「可能要請教後方質詢台上的主委。」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

徐立信又問，如果主委說可以去就可以去嗎？蔣萬安表示，現在離選舉還有一段時間，再者政黨之間還是需要先溝通協調。徐立信進一步追問，如果去站台是選擇民眾黨其中幾位，還是全部都去站台或全部不去站台？蔣萬安邊回答說「這可能真的要請教...」，並轉頭回看後方質詢台的戴錫欽。

戴錫欽。（圖／中天新聞）

徐立信說，蔣萬安會遵照政黨協調的結果和主委的說法，再決定去或不去？蔣萬安回應，原則上是如此，不過既然議員都提到自己，若徐立信願意邀請他，「我也願意」。徐立信也笑著回應，他當然是願意邀請，只是不知道市長願不願意來。蔣萬安重申，要尊重戴錫欽。