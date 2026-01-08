被問是否特赦陳水扁？賴清德：相關單位已說明「我沒有補充」

即時中心／綜合報導

前總統陳水扁原定主持的新網路節目突臨時被喊卡，外界關注是否與特赦有關。對此，總統賴清德今（8）日上午被問到是否會特赦阿扁時，僅簡短回應「相關單位已清楚說明，我沒有進一步補充，謝謝」。

前總統陳水扁原定主持的新網路節目《總統鏡來講》突臨時喊卡，陳水扁在社群平台上爆料，稱臨時收到通知，是行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」，令外界關注是否與特赦有關？

而民進黨立委王世堅5日也對此表示，特赦阿扁雖然也列入執政黨的考慮範圍內，然而現在因為國事如麻，更急迫的事情還很多，所以遲遲沒有結果；然而，這與節目停不停播無關。

總統賴清德今日上午出席調查局調查班第62期結業典禮，會前接受媒體聯訪時，被問到是否會特赦前總統陳水扁前總統？然而賴清德僅簡短回應，「這部分相關單位已清楚說明，我沒有進一步補充，謝謝」。

先前總統府對於陳水扁的相關議題便曾回應，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳水扁的健康能受到最好照顧。矯正署則表示，台中監獄依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法駁回。

