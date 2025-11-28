被問是否站台民眾黨 蔣萬安轉頭對視戴錫欽笑稱：尊重黨部主委

無黨籍北市議員徐立信28日在市政總質詢的簡報上打出「幫藍白站台，那無黨阿信呢？」也問台北市長蔣萬安是否會為藍白站台。（張珈瑄攝）

蔣萬安笑回，可能要請教後方質詢台上的戴錫欽，若徐願意邀請他站台，「我也願意」。（張珈瑄攝）

針對2026地方選舉北市議員選戰，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽6日表示，台北市長蔣萬安「可以替民眾黨議員候選人站台」，此言一出引發討論。無黨籍北市議員徐立信28日在市政總質詢的簡報上打出「幫藍白站台，那無黨阿信呢？」也問是否會為藍白站台。蔣萬安笑回，可能要請教後方質詢台上的戴錫欽，若徐願意邀請他站台，「我也願意」。

徐立信說，現在藍白合，戴錫欽說不排除當民眾黨議員站台，如果是民眾黨的議員市長會去站台嗎？蔣萬安笑回，可能要請教他後方(質詢)台上的主委。徐立信問，如果主委說可以去你就可以去嗎？蔣萬安表示，基本上離選舉還有一段時間，再者政黨之間還是需要先溝通協調。

徐立信指出，如果去站台是選擇民眾黨其中幾位，還是全部都去站台或全部不去站台？蔣萬安邊回答說「這可能真的要請教...」邊轉頭回看後方質詢台的戴錫欽，他說，這還是要政黨之間來協調。

徐立信表示，所以市長會遵照政黨協調的結果和主委的說法，再決定去或不去？蔣萬安說，原則上是如此，不過如果議員(徐立信)既然都提到自己的話，若議員願意邀請他，「我也願意阿」。徐立信也笑回，他當然是願意邀請，只是不知道市長願不願意來。蔣萬安說，要尊重後方台上的主委。

徐立信說，他是台北市唯一的無黨籍議員，問政都是以民生服務為優先，比較沒有政治口水戰，不知道市長覺得他表現還可以嗎？蔣萬安笑著說，「很好、很好，理性問政」。

