被問是否脫黨參選？黨內3對手都喊「支持獲勝者」 僅林岱樺未正面回應

記者詹宜庭／台北報導

高雄市長政見會，四位候選人合影。（圖／翻攝畫面）

民進黨今（3日）舉辦高雄市長提名政見發表會，資深媒體人陳敏鳳在提問環節時問及「在這次初選結束之後，是不是會尊重初選制度所產生的結果，絕不會違紀或是脫黨參選？」包括邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都堅定表示不會脫黨參選，將全力支持最後獲勝的人，然而，值得注意的是，林岱樺在回答時，卻未正面回應是否會脫黨參選。

針對是否脫黨參選？邱議瑩表示，參與初選是為了選出一位最合適、最能代表民進黨戰勝國民黨的候選人，不是為了殺得你死我活。大家應該將願景與展望，清楚地傳達給高雄市民了解。當然，既然參加初選比賽，就要遵守遊戲規則；若初選落敗，她會支持勝出的候選人。邱議瑩承諾，她不會脫黨參選，也不會不支持同黨參選人，「這一點請大家可以放一百二十萬個心，但我對我自己非常有信心，相信高雄市市民會用雪亮眼睛選出最適合承接陳其邁、開創新未來的高雄市長參選人。」

許智傑指出，自己百分之一千不可能脫黨參選，「這是我們自己的黨，不管誰輸誰贏，最後一定會全力支持黨提名的候選人，讓高雄市贏得勝利」。他也呼籲大家支持許智傑，一起努力、一起勝利，讓高雄贏。

賴瑞隆則說，這次黨內初選，不論誰獲勝，大家都會全力支持。若是他勝出，他會全力守護大家、團結大家，一起守住高雄；若最後獲勝的是其他人，他也會在第一時間打電話恭喜對方，全力支持對方。他強調，民進黨最重要的責任是守住高雄、守住台灣，「我也對自己有信心，因為從五月開始民調我都第一，相信能獲得勝利。」

不過，值得注意的是，林岱樺在回答時，卻未正面回應是否會脫黨參選。

